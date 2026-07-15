«Унизительная для президента традиция» – Бортник об уходе премьерши Свириденко под овации

Отправленная накануне в отставку премьер Украины Юлия Свириденко, возможно, затаила обиду на Зеленского и может вскоре начать мстить.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По какой-то унизительной традиции у нас отставных премьеров, работа которых не привела к кардинальным улучшениям жизни общества, провожают аплодисментами. Провожали аплодисментами и Шмыгаля, провожали аплодисментами всех остальных.

Такое впечатление, что все в парламенте и в правительстве чувствуют себя одной мафией. Увольняют же не за то, что он был хорошим, есть какие-то претензии и проблемы, которые привели к этому увольнению.

Но даже когда приходится увольнять, демонстративно для всего общества показывают, что увольняют с честью.

Возможно, эти аплодисменты являются такой себе демонстрацией президенту, мол, ты хотел её уволить, мы её уволили, но мы не считаем, что её надо было увольнять. Поэтому, несмотря на то что мы нажали зелёную кнопочку «увольнять», мы будем ей рукоплескать.

Странное поведение и депутатов, и парламента. Правительство ушло в отставку, Шмыгаль снова премьер-министр, правда, с приставкой и.о. на несколько дней, скорее всего», – сказал Бортник.