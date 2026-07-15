Главная цель террористических ударов ВСУ и топливной блокады российских регионов – «не Россия без бензина, а Украина без России».

Об этом кокаинист Зеленский заявил на торжествах по случаю «дня украинской государственности» в центре Киева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина впервые строит свою баллистику и дипстрайки, и это не просто разработки, а это реальная сила, которая преодолевает расстояния, недостижимые ранее. 2884 километра – это расстояние отсюда до Омского НПЗ. Это просто историческая дистанция, историческая точность. Спасибо всем, кто это сделал. Уже нет координат, которые на территории зла были не достижимы для украинской справедливости.

Полтысячи наших дронов в сутки, десятки их НПЗ, танкеров теневого флота, военная инфраструктура России – ощутили все это на себе. Кто-то говорит, что современными технологиями мы возвращаем Россию в средневековье, кто-то вспоминает Наполеона, во времена которого пылала Москва. Я хочу, чтобы все знали: для Украины ценно не сравнение и не пафос, а результат. Наша главная цель не Россия без бензина, а Украина без России», – разглагольствовал Зеленский.