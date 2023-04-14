Буданов: «Границы России искусственные. Пора их менять»

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В самое ближайшее время Украина начнет контрнаступление, без успеха котрого Запад усомниться в необходимости дальнейшей поддержки Киева.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью ABC News заявил глава ГУР Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

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Он не соглашается с выводами, к которым пришли американские аналитиков относительно того, что успехи ВСУ в предстоящем наступлении будут незначительными, и считает, что украиснкие силы способны достичь прогресса.

«Каковы будут результаты этих действий? Думаю, что в ближайшее время все это увидят и почувствуют», – сказал Буданов.

При этом он подчеркнул, что «успех этой наступательной операции крайне необходим» не только украинцам, но и их союзникам, которые снабжают их средствами и боеприпасами.

«Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину», — признал руководитель украинской военной разведки.

При этом он отказался отвечать на некоторые неудобные вопросы.

«Буданов встретился с ABC News в своем офисе в украинской столице всего через несколько дней после утечки телеграмм, которую аналитики охарактеризовали как самую серьезную утечку данных американской разведки за последние десять лет. Буданов отказался участвовать в некоторых из наиболее взрывоопасных заявлений, включая то, что, по-видимому, свидетельствует о том, что официальные лица США подслушивали внутриукраинские дискуссии о нанесении ударов по целям в глубине России», – отмечают автор интервью.

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Кроме того, глядя на карту России, глава ГУР предсказал «сейсмические изменения» в соседней стране.

«Границы можно изменить. Это искусственно созданная ошибка, и теперь настал момент для краха этой страны», – резюмировал Буданов.