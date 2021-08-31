«Будем продолжать его дело» – Донбасс почтил память Александра Захарченко

31.08.2021 15:19 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

В Донецке прошел митинг-реквием, посвященный третьей годовщине со дня смерти первого главы ДНР, Героя республики Александра Захарченко.

Об этом сообщили на официальном сайте главы республики Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мероприятие прошло в столичном Парке культуры и отдыха им. Ленинского комсомола на территории мемориального комплекса «Аллея Героев».

Присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, родители Александра Захарченко, а также чиновники, парламентарии, и жители Донбасса.

«Мы помним его как очень открытого, простого, жаждущего справедливости человека. Именно этим по праву он заслужил уважение жителей Донецкой Народной Республики. Именно таким он останется в нашей памяти навсегда. Он мечтал о том, чтобы Донбасс стал процветающим. Он хотел победить агрессора и всей душой стремился в Россию. Наш долг перед памятью первого Главы Донецкой Народной Республики – продолжить его дело. А воплощение его мечты будет самой лучшей памятью об Александре Владимировиче Захарченко», – сказал Пушилин.

Затем к собравшимся обратились родители Александра Захарченко. Они поблагодарили собравшихся за то, что память об их сыне хранится и передаётся будущим поколениям.

«Спасибо за то, что вы его помните. За то, что осуществляете его мечты. Мы гордимся, что у нас такой сын, что у нас такая республика», – сказала Тамара Захарченко.

После чего собравшиеся под звуки метронома почтили минутой молчания память первого главы ДНР. Мероприятие завершилось возложением цветов к бюсту Александра Захарченко.

В этот же день Денис Пушилин возложил цветы к могиле Героя республики на столичном кладбище «Донецкое море».

Отметим также, что к этой дате вышел документальный фильм «Первый», посвящённый жизни Александра Захарченко и событиям в Донбассе.

Напомним, Александр Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке. Он был активным участником событий Русской весны 2014 года. Победил на выборах главы ДНР, прошедших 2 ноября 2014 года.

12 февраля 2015 года Александр Захарченко принял участие в переговорах в Минске с лидерами стран «нормандской четверки», по итогам которых был подписан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Погиб 31 августа 2018 года в результате террористического акта в центре Донецка.