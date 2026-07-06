«От Чёрного моря до Норвегии»: британский военный уже видит «линию Суровикина» по границе с НАТО

Игорь Шкапа.  
06.07.2026 21:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 503
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для Европы война с Россией станет неприятным сюрпризом, как для США с Ираном.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил британский военный эксперт, отставной коммодор ВМС Великобритании Стив Джерми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Европы война с Россией станет неприятным сюрпризом, как для США с Ираном. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Гость эфира говорит, что на Западе ошибаются, полагая, что войну против России можно локализовать территорией Украины, поскольку для РФ это вопрос экзистенциального характера, обратив внимание, что недавно один из лидеров ЕС Кая Каллас заявила, что нужно стремиться к распаду росссийого государства.

«Что же должны подумать русские, когда глава внешнеполитического ведомства Европы говорит, что мы должны развалить Россию?… Это значит, что Россич борется за свое выживание», – заметил Джерми.

Он считает, что русские будут лишь обороняться в войне с Европой, а наступления проводить лишь на Украине. По его словам, Москва сделала ставку на оборону после отступления 2022 года, после чего страна за «линией Суровикина» начала мобилизоваться для войны.

«Я считаю, что будет укреплена «линия Суровикина», которая пройдет от Черного моря до Норвегии. Оборонительную войну они будут вести, как иранцы против США и Израиля.

Думаю, мы быстро обнаружим то же, что и американцы: наземные базы уязвимы. А мы знаем, что американцы вывели свои войска из Персидского залива, поскольку не могут защитить свои сухопутные базы. В Европе у нас очень ограниченная защита от баллистических ракет. И вообще нет защиты от гиперзвуковых ракет. Таким образом, мы, по сути, голые», – предупредил Джерми.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «От Чёрного моря до Норвегии»: британский военный уже видит «линию Суровикина» по границе с НАТО

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить