«От Чёрного моря до Норвегии»: британский военный уже видит «линию Суровикина» по границе с НАТО
Для Европы война с Россией станет неприятным сюрпризом, как для США с Ираном.
Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил британский военный эксперт, отставной коммодор ВМС Великобритании Стив Джерми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Гость эфира говорит, что на Западе ошибаются, полагая, что войну против России можно локализовать территорией Украины, поскольку для РФ это вопрос экзистенциального характера, обратив внимание, что недавно один из лидеров ЕС Кая Каллас заявила, что нужно стремиться к распаду росссийого государства.
«Что же должны подумать русские, когда глава внешнеполитического ведомства Европы говорит, что мы должны развалить Россию?… Это значит, что Россич борется за свое выживание», – заметил Джерми.
Он считает, что русские будут лишь обороняться в войне с Европой, а наступления проводить лишь на Украине. По его словам, Москва сделала ставку на оборону после отступления 2022 года, после чего страна за «линией Суровикина» начала мобилизоваться для войны.
«Я считаю, что будет укреплена «линия Суровикина», которая пройдет от Черного моря до Норвегии. Оборонительную войну они будут вести, как иранцы против США и Израиля.
Думаю, мы быстро обнаружим то же, что и американцы: наземные базы уязвимы. А мы знаем, что американцы вывели свои войска из Персидского залива, поскольку не могут защитить свои сухопутные базы. В Европе у нас очень ограниченная защита от баллистических ракет. И вообще нет защиты от гиперзвуковых ракет. Таким образом, мы, по сути, голые», – предупредил Джерми.
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