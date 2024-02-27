Бутусов: Никаких русских ДРГ в Киеве не было, свои расстреливали своих

Засевшее в бункерах в первые дни СВО киевское руководство лично виновно в том, что перепуганные рассказами о русских ДРГ люди, которым массово раздали оружие, беспорядочно стреляли по своим.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помню, как Анна Маляр, замминистра обороны, и даже командование сухопутных войск, официально сообщала, что на Киев едут ДРГ. К сожалению, сразу после этого было несколько случаев, несколько десятков человек погибли наших военных и гражданских, которых расстреляли. Потому что никакой организации блокпостов нет, никакого порядка управления нет, оружие раздали каким-то людям, которые были к этому просто не готовы психологически. И очень часто были случаи огня по своим. На Оболони были расстреляны после заявления Маляр несколько бойцов 72-й бригады, были убиты в Киеве бойцы 58-й бригады. И подразделение 101-й бригады охраны расстреляло прямо возле места своей дислокации на Берестейском проспекте две колонны с нашими же военными. Позорные случаи. Потому что, когда власть врала о подготовке к войне, в действительности ничего не делалось», – рассказал Бутусов.

Он напрямую обвинил руководство, что именно оно спровоцировало панику и самообстрелы.

«Президент Зеленский до сих пор рассказывает, что было пять покушений на его жизнь. Арестович (или какой-то другой спикер Банковой) рассказывал, что на Банковую шли ДРГ ликвидировать Зеленского, шли бои. Друзья, всего этого не было! Это полный бред. Ни одно случая, к сожалению… ни одного случая атаки ДРГ в центре Киева не зафиксировано, документов и фактов, что в Киеве действовали российские диверсанты, не было. Колонны, к сожалению, есть, факты, когда вели огонь по своим, Соломенская райадминистрация – от пуль отпечатки – это тоже огонь своих, к сожалению. Враг до границ Киева не подошёл ни разу, они не зашли в Киев. Президент в интервью «Фокс-ньюз» сказал, что на него было пять покушений. Это паника, которая в голове власти, ни одной этой ДРГ не было выявлено. Такой паникой они запугивали не только себя – они-то там под охраной сидели в бункере, они запугивали людей, и люди реагировали вот таким образом, к сожалению», – сокрушался военкор.