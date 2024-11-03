Бутусов: Пока Зеленский не наигрался с Курском, Сырскому плевать на другие направления

Главком ВСУ Александр Сырский прекрасно понимает, к какой катастрофе ведёт курская авантюра, однако он отпустил ситуацию и просто держится за своё кресло, пока его хвалит за Курск «просроченный» Зеленский, которого больше ничего не интересует.

Об этом в интервью «5 каналу» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для Сырского сейчас после курской операции важна исключительно политическая лояльность. Его не волнуют результаты боевых действий, он не делает никаких выводов даже специально. Он умный человек и понимает, когда происходит поражение, провалы. Но у него теперь есть политический статус, он просто держится за своё кресло. И пока Зеленский его хвалит, его не волнуют никакие другие проблемы на фронте. Ни Донбасс, ни Харьковская область. Волнует только Курск, потому что только Курск интересен Зеленскому», – сказал Бутусов.

Он посетовал, что целесообразность курской авантюры в целом до сих пор под большим вопросом.

«Возникает вопрос – нам выгодно ввязываться в размен силой, применять свои оперативные резервы, постоянно туда все пополнения перебрасывать, чтобы бороться за этот клочок лесов и полей? Или, может, вместо того, чтобы бросать резервы на Курщину, лучше защитить свои большие агломерации Донбасса, свои сёла, там, где и сейчас живут сотни тысяч украинцев, работает экономика, работают фермеры. Почему мы не делаем это там? Там [в Курской области] нужно вести операцию для чего? Для того, чтобы отвлечь силы с Донбасса. Но отвлечь российские силы из Донбасса, а не украинские. Вот, в чём разница. Выдуманная политическая логика, что якобы Зеленский видит, что он таким образом где-то там что-то выторгует, это облегчит переговоры – полное сумасшествие. Какие переговоры? Пока Путин наступает на Донбассе, никаких эффективных выгодных для Украины переговоров начаться не может», – возмущался пропагандист.