Бутусов призвал не ждать многого от украинского наступления

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Завышать ожидания от украинского наступления не стоит – Россия имеет преимущество над ВСУ, потому развитие операций может меняться уже по их ходу.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель и главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор. нет» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бутусов заявил, что Украина не давала обещаний начать наступление в какие-то конкретные сроки.

«На самом деле, никаких предусловий, никаких обязательств, которые бы существовали на международном уровне или даже внутри Украины, что мы обязательно куда-то должны ломиться в определенных числах, обязательно в июне, их нет. Конечно, если обстановка позволяет, это хорошо, но на войне мы воюем не одни, против нас – очень сильный враг, который превосходит нас в тяжелом вооружении и в количестве боеприпасов», – сказал эксперт.

«Поэтому даже если какие-то действия происходят на фронте и, например, обстановка меняется не в нашу пользу, наше военное руководство должно действовать без любого политического принуждения, пресса, без каких-то обязательств. Именно потому не нужно создавать эффект завышенных ожиданий, что именно мы хотим от армии. Армия – это живые люди, это возможности, это очень сильный противник, превосходящий нас силами, потому развитие операций может меняться прямо во время этих операций», – заявил Бутусов.