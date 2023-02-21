Быть вторым сортом на Западе или элитой в России – Путин предложил выбор олигархам

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Президент РФ Владимир Путин сделал «философское отступление» в сегодняшнем послании к Федеральному собранию и обратился к российскому крупному бизнесу, который все прошлые годы ориентировался на Запад.

Он объяснил такое поведение бизнеса «проблемами и дисбалансами поздней советской экономики», которые подтолкнули власть и бизнес к копированию западных моделей при помощи западных советников. В результате Россия превратилась в источник сырья для Запада.

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«Нужно учитывать, в какой ситуации развивался наш, прежде всего крупный, бизнес. Технологии – на Западе, более дешёвые финансовые источники и выгодные рынки сбыта – на Западе, естественно, и капиталы стали утекать туда же. К сожалению, вместо того чтобы идти на расширение производства, на покупку оборудования и технологий, на создание новых рабочих мест здесь, у нас, в России, они, в том числе, тратились на зарубежные поместья, яхты, элитную недвижимость. Всё туда широким потоком уходило – на потребление. А там, где богатство, там, естественно, и дети, их образование, там их жизнь, их будущее. И отследить, предотвратить такое развитие ситуации государству было очень сложно, практически невозможно – мы же жили в парадигме свободного рынка», – сказал Путин.

Однако, по словам президента «образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой».

«Те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли: их там просто ограбили, отняли даже законно заработанные средства. Как-то в шутку – многие помнят, наверное, – обращаясь к представителям российского бизнеса, я сказал: замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги. Ровно так всё и вышло. Знаете, сейчас добавлю очень важную – простую, но очень важную – вещь: никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом и так далее и тому подобное, а в разговорах на кухне люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную, демонстративную роскошь так называемых новых элит», – сказал Путин.

Однако президента беспокоит то, что крупный бизнес, контролирующий работу стратегических предприятий, оказался в зависимости от правительств недружественных государств.

«Такое положение терпимым быть не может. Да, у каждого есть возможность выбора: кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами, попытается подыскать место, казалось бы, в привлекательной западной столице или на курорте, в другом тёпленьком местечке за границей – это право любого человека, мы даже на это не покушаемся. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать всё что угодно, и деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров, мэров здесь не помогут абсолютно. Они должны понять: они там – второй сорт», – сказал Путин.

Он предложил бизнесу «быть со своей Родиной и работать для соотечественников».

«И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много – именно за ними будущее отечественного бизнеса. Все должны понять: и источники благополучия, и будущее должны быть только здесь, в родной стране, в России. Хочу, чтобы меня услышали и те, кто столкнулся с волчьими повадками Запада: пытаться бегать с протянутой рукой, унижаться, выпрашивая свои денежки, бессмысленно и, главное, бесполезно, особенно теперь, кода вы хорошо понимаете, с кем имеете дело. Сейчас не стоит цепляться за прошлое, пытаться что-то отсудить, выпросить. Надо перестроить свою жизнь и свою работу. Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам, науке и здравоохранению, культуре и спорту. Именно так и капиталы свои приумножите, и заслужите признание, благодарность людей на поколение вперёд», – сказал Путин.

«Главная мысль Послания по внутриполитической тематике – мир изменился, и как раньше уже не будет, а всем отечественным субъектам необходимо ориентироваться в первую очередь на Россию… Разворот планируется надолго, можно сказать, навсегда. Сами изменения будут проводиться таким образом, чтобы откатить их было либо сложно, либо вовсе невозможно», – комментирует эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.

«Экономическая часть выступления президента подтверждает поворотный момент в нашей истории. Курс на суверенизацию экономики России позволит уйти от полуколониальной зависимости, в которую мы угодили в 1990-е и из которой не имели сил выбраться всё это время», – считает экс-депутат Госдумы Елена Панина.