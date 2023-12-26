«Бюджета на следующий год не имеем, Россия процветает» – экс-министр Украины

Вадим Москаленко.  
26.12.2023 22:53
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Украинское государство существует только на финансовой поддержке западных стран, большая часть которой может так и не дойти до Киева.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экс-министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское государство существует только на финансовой поддержке западных стран, большая часть которой может так...

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«Бюджета на следующий год не хватает. Он весь направлен на армию и закупку оружия. Всё остальное – социалка, зарплаты чиновникам, бюджетникам – это макрофинансовая помощь других стран ЕС и США.

К сожалению, в США зависло более чем шестьдесят миллиардов, потому что мы стали заложниками межпартийной борьбы. В ЕС пятьдесят миллиардов блокирует Венгрия», – сказал Жданов.

Он подчеркнул, что и антироссийские санкции не помогли свалить Россию.

«К сожалению, те санкции, которые запустили ЕС и США, они не сработали как положено. Экономика России в этом году будет расти, в том числе из-за производства оружия.

Но они научились обходить санкции и экспортировать к себе современные технологии. Например, можно наблюдать, что в Казахстане взрывообразный рост поставок стиральных машинок. Которые потом идут в Россию, потому что там есть микрочипы, которые потом можно использовать для изготовления оружия.

Есть и другие примеры. Они научились продавать санкции по продаже своей нефти», – трепался бывший министр.

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