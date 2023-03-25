Бывший автор «Эха Москвы»: На следующих выборах буду голосовать за Путина

Бизнесмен Александр Горный, живущий между российской столицей и Крымом, бывший блогер закрытой либеральной радиостанции «Эхо Москвы», рассуждает об итогах года СВО.

Читайте в колонке для «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

…Спроси любого «заряженного» украинца – «Почему Путин начал СВО?», и получите кучу поверхностных, эмоциональных ответов, типа – «Он маньяк, он псих, он хочет крови наших детей!». Понимаете, промытые новой украинской идеологией мозги не дают более сложных и глубоких ответов и смыслов. Вся конструкция инфополя Украины сводится к простым формулам и формулировкам, чтобы её было просто сожрать и при случае сдохнуть в армии Зеленского, в которую он регулярно наведывается, подкидывая дровишек в виде медалек и наигранно суровой, и небритой частью тела.

Но мало кто Вам скажет на Украине, что мы начали СВО, исходя из глобальных угроз для России, наших интересов и безопасности в ключевом для нас приграничном регионе. Те украинцы, что посложнее, начинают говорить о независимой Украине, об их праве делать всё, что они хотят и дружить с кем хотят, забывая о том, к чему такая «дружба» может привести для России.

Хотел ли Путин начинать СВО? Уверен на 300%, что нет, он её всячески оттягивал, играя мускулами на границе в течении года, отправляя письма в Вашингтон.

Вспомним, что на повышение пенсионного возраста он был вынужден пойти под огромным давлением нашего финансового блока, нарушив своё обещание, а начать СВО это затея гораздо более дорогая, чем пенсионная реформа, да с учетом санкций от «дорогих западных партнеров» и просадки экономики, последствия, в том числе и для Владимира Путина очень серьёзные.

Есть мнение, что изначально активную част СВО планировали завершить в течении пары недель, ну максимум месяца, и я допускаю, что были такие расчёты, но давайте не упрощать наших аналитиков, которые однозначно имели различные сценарии развития событий. Так что возможно Путин и планировал завершить СВО в течении короткого срока, но наверняка понимал, что возможны были и иные варианты.

Экономическую ситуацию в стране удалось стабилизировать довольно быстро и эффективно, чего пока не скажешь про ситуацию в зоне СВО, не хватает динамики. Давайте будем честными и признаем, что, несмотря на все наше недовольство, запас прочности российской экономики и степень живучести российского бизнеса, оказались очень высоки, что признают украинские и западные товарищи. Так что, если не размениваться на фантики, Владимир Путин может быть спокоен, а приезд товарища Си был не в обвалившуюся Россию, а в выстоявшую перед западными санкциями, и более того, выстоявшую против натиска блока НАТО силами своих украинских пособников.

Давайте уберем эмоции, но это действительно так, и когда говорят, что мы превратимся в филиал Китая, то я не согласен с такой формулировкой. Россия самодостаточная страна, как минимум с точки зрения ресурсов, продуктовой и энергетической безопасности, с довольно высоким экспортным потенциалом в условиях санкций, а всё остальное, включая технологии, электронику и автомобили, можно завезти и подтянуть собственными силами, и развитием. Много ли стран, которые полностью самодостаточны или максимально самодостаточны? Ответ очевидный – единицы, включая Китай.

Вашингтон и Запад уже проиграли, стратегический союз России и Китая, обозначенный на днях, будет иметь далеко идущие последствия. Я не скажу, что это лучший выбор, но он есть. Вообще хорошо, когда есть выбор, а у России есть окно возможностей. Очевидно, что Европа проиграла в этой истории, потеряв Россию, как минимум наше доверие, веру в искренность партнерских отношений и конечно, доступ к стабильному, и дешевому источнику энергоресурсов на котором хорошо паразитировала последние десятилетия. Те компании, что поумнее не ушли, а некоторые просто сменили вывески на новые и продолжили работать.

Кто выиграл? Краткосрочно или в долгосрочной перспективе? Выиграли в принципе многие и даже лично Зеленский, но проиграла точно Украина, точнее то, что от неё останется, и проиграл украинский народ. Хотя многие на этой волне сбежали в Европу, о чём мечтали, и неплохо помародерничали на еврохарчях.

Как по мне, Зеленский — это современная реинкарнация Гитлера.

Когда я вижу старые съемки Гитлера, то идёт чёткая параллель с Зеленским – эмоциональный манипулятор и артист, который закончил жизнь в бункере с пулей в голове, так закончит и этот, его украинский последователь. Ему осталось сбрить щетину и отрастить усики. Другого варианта не дано, у человека, сидящего на белом порошке и с такими эмоциональными качелями итог один.

Зеленский однозначно не политик, он инструмент большой политики и не более, человек, обладающий определенным актерским борщевым набором, который и использовали в довольно хорошо просматриваемой многоходовочке. Уверен, что довольно скоро ореол гЭроя у товарища спадёт, и мы увидим мычащую посредственность, которая уже проиграла эту схватку, и вот почему.

К Лукашенко можно относиться как угодно, не соглашаясь с его 80% на выборах, но вот то, что он великий сын белорусского народа, сохранивший страну, независимость, братские отношения с Россией, у меня сомнений нет. Нам могут не нравиться его методы, но важен результат и все санкции Запада против него это от бессилия, что цветная революция в Белоруссии не прошла. Либеральные идеи иногда ослепляют, но жизнь очень консервативна. Но что Украина? Она действительно не состоялась, как государство, как минимум потому, что не был сформирован консенсус украинских элит, которые больше напоминали барыг, дорвавшихся до власти, денег и медиа. Они не смогли сформулировать дорожную карту, пусть даже и в Европу, но с учётом интересов своего ближайшего соседа, партнера, с тем, с кем переплелись судьбы сотен, если не миллионов российских и украинских семей.

Многие были ослеплены Зеленским, его мирной риторикой, не понимая, что он лишь пешка в большой геополитической борьбе между США, Китаем и Европой, где Россия была довольно крепким и стабильным противовесом в этом напряженном противостоянии. Итог мы видим и именно на руках Зеленского и украинских элит вся эта кровь и боль происходящего.

Меня журналисты часто спрашивают, как я отношусь к СВО или по факту войне между условным Западом/Украиной и Россией. Мой ответ очень прост – это не война, это катастрофа и трагедия для русского и украинских народов, она прекратится сразу, как только будет устранена причина конфликта или инструмент в лице Зеленского и компании. Я не питаю иллюзий, но боль и кровавая рана надолго, мы уже никогда не будем братскими народами, и это действительно трагедия.

Мог ли Владимир Путин не начинать СВО? Я долго думал над этим вопросом, взвешивая разные мнения и позиции, и, к сожалению, получаю один ответ – нет, не мог. Вместо почётной пенсии и заслуженного отдыха, возможности ездить по миру и читать лекции, он обрёк себя как минимум до 2030 года быть «рабом на галерах», и я буду голосовать на выборах следующего года за него. Чем больше давления оказывается на Россию и лично Президента, выдавая ордера на арест, тем плотнее мы станем плечом к плечу с Президентом, и хоть я не люблю коллективных страданий, но я в команде Путина, в команде нашего национального Лидера.

А многие ли станут плечом к плечу с Зеленским, буквально через 6-7 месяцев, когда, и я в этом уверен, будет разгромлен бункер Зеленского, а Украина развалится на 4 части? Время даст ответ и очень скоро.