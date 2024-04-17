Бывший «азовец» прозрел: Нам нужны переговоры с Россией. О капитуляции решит народ

Президент РФ Владимир Путин предложил Украине мягкую капитуляцию. Об этом в интервью журанлисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Мосийчука, сейчас идут «закулисные» переговоры, а Россия предложила Украине план мягкой капитуляции.

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«Закулисные консультации идут и сейчас – не надо нам вешать метровые спагетти на уши. Россия через Эрдогана выкатила предложения, швейцарские посиделки и «формула мира» провалятся, потому что заявления Си Цзиньпина на встрече с Шольцем о том, что мы за переговоры, но с участием России, показывают, что вряд ли китайская делегация будет присутствовать в Швейцарии. А если не будет китайской делегации, то это будет междусобойчик, который ни к каким сдвигам не приведет», – сказал экс-депутат.

«Путин выдал условия свои, устами Турции, Турция говорит нет, но мы понимаем, что да, где-то за кулисами. Я это называю мягкой капитуляцией. То есть Путин предложил нам, Украине, мягкую капитуляцию. Должны ли мы на нее соглашаться? Я уверен – мы должны идти на переговоры, а на что соглашаться, надо спрашивать у людей. Нам же как Владимир Александрович [Зеленский] говорил – что все знаковые вопросы мы будем обсуждать с людьми, а не втихаря где-то», – заявил Мосийчук.