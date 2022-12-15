«Бывший футболист» Лукашенко устроил разнос министру спорта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко недоволен тем, что национальная команда не принимает участия в чемпионате мира по футболу.

Об этом он заявил сегодня на совещании с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идет чемпионат мира. Я что-то, не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Там и близко нет. Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И притом они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывший футболист, который занимался много футболом… мне просто страшно становится. Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении», – сказал Лукашенко.

Он выразил разочарование деятельностью министра.

«Какие медали взяло в этом году «Динамо» Минск в чемпионате Беларуси? Никакие, деревянные. Так деревянные я вам нарисую без денег. А вы отвечаете за эту команду. Я вам поручил – займитесь, и я вам дал деньги. А вы говорите мне про санкции. Если тебя давят (я в спорте так это понимаю), то отдача еще мощнее будет. Если люди видят, что несправедливо их наказывают, они стремятся и показывают еще большие результаты. У нас это есть? У нас этого нет. То есть там, где мы уделяем больше внимания тому виду спорта, там у вас худшие результаты. Как так? Вот национальный стадион скоро появится. Кто там будет играть?», – поинтересовался президент.