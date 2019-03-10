Бывший подельник сообщил, куда сбежит Порошенко

10.03.2019, Киев, Владимир Гладков

В случае поражения на предстоящих выборах нынешний президент Украины Петр Порошенко, скорее всего, сбежит за границу – в Испанию или Молдавию. Об этом на своем YouTube-канале заявил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, недавно покинувший Блок Порошенко. передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, если Порошенко не выиграет, он может бежать из страны. Тут проблема не только в Порошенко, а что будет огромный запрос на наказание Порошенко. То есть не только новый президент не будет любить Порошенко, а в обществе будет огромный запрос на то, чтобы его наказать.

Порошенко может сбежать или в Испанию, где у него недвижимость, или в Молдавию, где его бизнес-партнер олигарх Плахотнюк фактически руководит Молдовой, то есть он является владельцем страны, и Порошенко найдет с ним общий язык», – пояснил депутат.

Бывший соратник президента рассказал о личном разговоре с Порошенко, который требовал от него молчать о коррупционных схемах своего окружения.

«Честно вам скажу, Порошенко заслуживает наказания, потому что он занимался не просто какими-то нечистоплотными вещами, а банальной тупой коррупцией и покрывал коррупцию своих друзей, будучи президентом Украины. Я это знаю, как человек, который лично общался с Порошенко, когда во время последней нашей встречи зимой 2016 года Порошенко сказал: «Сергей, ты можешь публично обличать и ругать действия Мартыненко, потому что он из «Народного фронта». Но если ты хочешь что-то сказать про Кононенко (первый замглавы БПП – прим. ред.) или про Шокина (экс-генпрокурор – прим. ред.), не делай этого, не посоветовавшись со мной, не спросив моего мнения, потому что это члены моей Семьи». Так сказал президент во время нашей последней встречи в Администрации президента в начале 2016 года», – подытожил Лещенко.