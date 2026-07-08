НАТО завалит Украину дронами для террора российского тыла

Максим Столяров.  
08.07.2026 23:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 601
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


НАТО снабдит Украину большим количеством дальнобойных дронов, которые можно собирать и запускать прямо в поле.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО снабдит Украину большим количеством дальнобойных дронов, которые можно собирать и запускать прямо в...

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«Если бы все происходило внутри зоны Специальной военной операции, она бы так и оставалась СВО. А когда удары перенесены уже вглубь нашей страны, на очень большое расстояние, до Омска уже дотянулись, то это уже война идет практически на нашей территории.

Террористические удары можно охарактеризовать как военные, потому что они планируются, осуществляются под руководством ИИ, волновая атака для пробивания наших средств ПВО.

Мы идём по лестнице эскалации, поднимая этот градус. Параллельно же мы знаем, что на саммите в Анкаре НАТО как раз решались вопросы о дальнейшей поддержке Украины. Там был вопрос, что больше денег направят именно на производство беспилотников.

То есть, её будут заваливать этими беспилотниками, чтобы они нас атаковали», – сказал Леонков.

«К тому же тактика атаки беспилотников, она называется кочующие пусковые установки. То есть, мобильные пусковые установки, которые позволяют запускать их с любых точек. Отслеживать каждую пусковую установку – это гоняться за комарами в поле.

Надо решать этот вопрос кардинально – бить по промплощадкам, где это все собирается. Но если это не даст должного эффекта, потому что могут приезжать и просто в поле собирать.

Была информация о том, что уничтожили 15 фур, которые перевозили беспилотники. А каждая фура – это примерно 10-20 беспилотников самолетного типа.

Но мы видим, что атаки с использованием беспилотников дальнего действия не прекращаются. Поэтому будут продолжать бить по промсекторам Украины», – добавил он.

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