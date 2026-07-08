Гаагское кривосудие отказалось досрочно освобождать сербского генерала

Алексей Топоров.  
08.07.2026 22:57
  (Мск) , Гаага
Просмотров: 110
 
Балканы, Беспредел, Босния, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Судебный произвол


Председатель Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии Грасиэла Гатти Сантана отклонила просьбу о досрочном освобождении начштаба Дринского корпуса Войска Республики Сербской, заместителя Ратко Младича, генерала  Радислава Крстича.

Сантана утверждает, что тяжесть предполагаемых преступлений «говорит против Крстича» и у нее «нет доказательств наличия гуманитарных оснований для его освобождения», передаёт корреспондент «ПолитНавгиатора».

Председатель Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии Грасиэла Гатти Сантана отклонила просьбу о досрочном...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Отвечая на ходатайство адвоката сербского узника – Владимира Петровича – председательша заявила, что по ее мнению, в удовлетворении запроса следует отказать, несмотря на признание того, что Крстич продемонстрировал «определенные признаки реабилитации».

Боевой генерал Крстич участвовал в освобождении Сребреницы и Жепы от исламистов-изуверов Насера Орича. За год до этого лишился ноги, но не оставил службу. 

Он был арестован 2 декабря 1998 года и на следующий день передан в Гаагский трибунал. 19 апреля 2004 года его приговорили к 35 годам лишения свободы за «военные преступления» в рамках процесса по придуманному Западом фальшивому «геноциду в Сребренице».

По сути, он приговорен к большому сроку только за то, что позволил себе защищать свою землю и свой народ с оружием в руках – вопреки планам глобалистского Нового мирового порядка и бошнякских исламистов, сделавших ставку на развал Югославии.

С декабря 2004 года по июль 2013 года отбывал срок в Британии, где неоднократно подвергался нападениям исламистов. После того, как одному из них удалось ранить генерала ножом, сербского узника перевели в Польшу.

27 ноября 2023 года генерал Крстич без объяснения причин был возвращен в следственный изолятор в Гааге. Согласно последнему решению кривосудия его отправят в тюрьму Эстонии – срок генерала закончится лишь 23 ноября 2033 года.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Гаагское кривосудие отказалось досрочно освобождать сербского генерала

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить