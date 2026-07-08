Царёв: Успеть приготовиться к массовым налётам на Москву! «Панцирями» не отобьёмся!

Бандеровцы готовят усиление воздушных налётов на Москву к осени, России нужно экстренно внедрять новые системы ПВО, ракетами «Панцирей» отбиться не получится.

Об этом в беседе с блогером Павлом Ивановым заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Осень – это будет Москва . Удары будут по Москве, потому что в Москве принимаются решения. И сколько бы туда «Панцирей» не стянули, мы «Панцирями» от дронов не отобьемся. Отбиваться надо зенитными дронами, малым ПВО. Его надо создавать», – сказал Царёв.

По его словам, противник делает ставку на создание «неприятностей» в тылах РФ.

«Когда-то у нас писали, вот мы сейчас выключим нефть, и они сдадутся. Не сдадутся. Это как была война городов между Ираком и Ираном, когда погибло очень много людей, но линия фронта не двигалась. Вот примерно такая же ситуация с этими обстрелами.

Как тогда мы не смогли добить Украину обстрелами, когда мы доминировали и в ракетах, и в «Шахедах», – мы их не победили – и они нас не победили. Но неприятностей они нам создадут очень много. У них сейчас акцент именно на неприятности», – сказал Царёв.