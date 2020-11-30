«Центрифуги будут крутиться» – Израилю и США не удалось остановить ядерную программу Ирана

30.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Недавнее убийство в Иране одного из ведущих физиков-ядерщиков не повлияет на иранскую ядерную программу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«Руководитель Центра исследований и инноваций Министерства обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит в пятницу днем на шоссе примерно в 90 км от Тегерана. Согласно последней версии происшедшего, сначала бронированная машина, в которой ехал 63-летний физик-ядерщик, попала под обстрел, но он принял звуки выстрелов за проблемы с двигателем, вышел наружу и сам оказался под пулями.

В ученого стреляли из автомобиля Nissan, который затем был взорван. Мохсен Фахризаде с серьезными ранениями был доставлен на вертолете в столичную больницу, где вскоре скончался. Это уже пятое покушение на иранских физиков-ядерщиков за последние десять лет, четыре из них оказались успешными. В Иране убеждены: все они были организованы израильской внешней разведкой «Моссад» при поддержке США», – отмечается в статье.

В свою очередь аналитик Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев сказал изданию, что тем политическим силам в Иране, кто настроен на возобновление диалога с США, после убийства генерала Сулеймани, а теперь физика-ядерщика Мохсена Фахризаде будет труднее «продать» миролюбивую концепцию Совместного плана всеобъемлющего плана действий (СВПД) духовному руководству и населению страны.

«У сторонников отказа от СВПД добавляется еще один аргумент: сделку соблюдали, выгоды не получили, главного генерала и физика-ядерщика убили. Как после этого вновь садиться с США за стол переговоров, не теряя лица?» – сказал эксперт.

Он также добавил, что потерю для иранской ядерной программы от убийства Мохсена Фахризаде могут точно оценить только те, кто был в его окружении.

«Но практика показывает, что работа выстроенных институтов в долгосрочном плане важнее роли даже наиболее ярких и значимых личностей. Убийства четырех ученых-физиков и генерала Сулеймани не свели на нет динамику ядерной и ракетной программ и не повлияли на региональную политику Ирана. Ракеты будут производиться, центрифуги – крутиться, а союзники – получать поддержку от Тегерана»,- резюмировал Маргоев.