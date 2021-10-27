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27.10.2021 08:39 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина, Энергетика
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«Отключаем энергоблоки и реакторы». Эксперт сообщил о коллапсе на Украине

Новости УкраиныНехватка угля и природного газа, а также отключение большинства атомных электростанций привели к тому,...

Нехватка угля и природного газа, а также отключение большинства атомных электростанций привели к тому, что на Украине уже случился энергетический коллапс.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине уже полный коллапс. Мы к этому пришли. Если раньше мы называли это предпосылками, последствиями – всё, ребята, мы пришли к коллапсу. Мы отключаем энергоблоки, атомные реакторы. Вы знаете, что из 15 АЭС у нас работает всего треть? Все остальные не работают. А это самый дешёвый вид электроэнергии. Мы потому и закупаем. Когда вообще такое было, чтобы Украина закупала электроэнергию у своих соседей? Никогда такого не было», – сказал Дудкин.

Также он подчеркнул, что при нынешней власти уже ничего хорошего не будет – никто не ответит за происходящее и не исправит положения.

«При этой власти ничего не будет. Ни одна фамилия не будет названа. Потому что эти фамилии известны. Они, как правило, исходят из уст главы государства – он их назначал на эти должности, это были его протеже. Поэтому отвечает за всё в этой стране президент. Он же хочет усилить свою президентскую власть – вот и пусть отвечает», – резюмировал эксперт.

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