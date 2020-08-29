Цены на хлеб: ДНР vs Украина

29.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Жители ДНР имеют возможность покупать хлеб практически в два раза дешевле, чем на подконтрольных Украине территориях. И это несмотря на то, что Донецк продолжает находиться в условиях блокады и обстрелов.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал руководитель Центрального исполкома движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«В Донецкой Народной Республике успешно завершилась уборочная кампания, которая показала, что хлебом наша страна будет обеспечена. В ДНР цены на главный продукт остаются стабильными и более чем вдвое ниже украинских. Но это – явление временное, поскольку на Украине ожидается существенное подорожание хлебобулочных изделий.

На сегодняшний день в республике цена за килограмм нарезного батона – порядка 36 рублей, на Украине она варьируется от 70 до 80 рублей. Как видите, разница весомая.

Для многих категорий украинцев становится не по карману продукт жизненной необходимости. А до конца года ему прогнозируют существенное подорожание. Уровень роста цены окажется выше уровня инфляции. Особенно туго придется социально-незащищенным категориям, которые получают мизерные пособия от государства», – рассказал Муратов.

При этом он указал на то, что многочисленные соцопросы украинцев показывают, что почти 99 процента населения считают себя бедными или ниже среднего класса – «для них хлеб превратится в роскошь».

«Критичная ситуация на Украине не только с ценой на хлебобулочные изделия. Большинство продуктов питания стоят дороже, чем в Европе. Для власть имущих – это хороший показатель, ведь хоть в чем-то «незалежная» опередила своих западных смотрителей и приблизилась к европейской жизни.

Самих же украинцев «народные слуги» ставят перед фактом, что в скором времени дорогие отечественные продукты могут быть заменены более дешевыми импортными. Обнищавшим гражданам «майданной» страны опять придется погрузиться во времена «ножек Буша» и прочей генно-модифицированной провизии», – прогнозирует Алексей Муратов.