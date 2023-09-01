Церковный план США: поддержка «Бессарабской митрополии» в обмен на признание «ПЦУ»

Константинопольский патриархат пытается вынудить Румынскую Церковь признать раскольническую «ПЦУ». Об этом пишет православный эксперт Константин Шемлюк в статье, опубликованном на сайте Союза православных журналистов Украины.

Автор ссылается на заявление представителя Константинопольского патриархата, митрополита Бельгийского Афинагора (Пекстадта) об укреплении церковных и канонических связей между Фанаром [район в Стамбуле, где расположена резиденция Константинопольского патриарха – прим.] и Румынской Церковью от 11 августа 2023 года.

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Этот визит совпал по времени с целенаправленными попытками Румынии увести церковную паству в Молдове в «Бессарабскую митрополию» Румынского патриархата под полное одобрение западных «партнёров», которые стремятся разорвать любую связь народов бывшего СССР с Россией. В первую очередь, дело касается Русской Православной Церкви – единственной нерасчленённой структуры на постсоветском пространстве.

Так, ещё 11 февраля 2022 года (то есть за 2 недели до начала СВО) на совместном заседании молдавского и румынского правительства премьер-министр Румынии Николае Чукэ потребовал от правительства Молдовы оказать «Бессарабской митрополии» максимальную поддержку. В этот же день Чукэ посетил резиденцию «Бессарабской митрополии» в Кишиневе, где встретился с членами её «синода».

«Согласитесь, что выглядит это все очень похоже на явления, которые мы ранее наблюдали в Украине сначала по отношению к УПЦ КП, а теперь и к ПЦУ», – отмечает автор публикации на сайте СПЖ.

Константин Шемлюк указывает и на другое событие этого лета. 13 июля 2023 года румынский патриарх Даниил и госсекретарь правительственного департамента по связям с Республикой Молдова Адриан Дупу подписали протокол о сотрудничестве, в котором говорится о ряде мер, призванных развивать связи и укреплять духовную, культурную и национальную идентичность румын в Молдове. Приоритетным направлением сотрудничества в документе определяется «строительство и ремонт церквей Бессарабской митрополии».

Параллельно с этим патриарх Даниил попросил власти Молдовы вернуть здания бывшего православного богословского факультета и бывшей духовной семинарии в Кишиневе в пользование «Бессарабской митрополии». Он призвал, чтобы клирикам «Бессарабской митрополии разрешили оказывать религиозную помощь в армии, тюрьмах и больницах, а также приглашали на официальные мероприятия, на которые обычно приглашают клириков Православной Церкви Молдовы в составе Московского патриархата».

«Все эти факты свидетельствуют, что в Молдове ведется очень активная работа по вхождению Молдавской Церкви в состав Румынского патриархата. На этом фоне состоявшийся несколько дней назад визит представителя Константинопольского патриархата в Молдову можно считать достаточно показательным», – убеждён Константин Шемлюк.

Автор упоминает и встречу фанарского эмиссара митрополита Афинагора с румынским митрополитом Нифоном (Михэицэ) в городе Тырговиште.

«Персона митрополита Нифона, избранная в качестве «связующего звена» между Румынской Церковью и Фанаром, – не случайна. Еще в мае 2019 года делегация дипломатов из США встретилась с патриархом Румынским Даниилом, чтобы обсудить вопросы «расширения сотрудничества в религиозной сфере». Что стоит за этим «расширением» – мы знаем: продвижение признания ПЦУ», – пишет автор публикации на сайте СПЖ.

Автор упоминает, что, кроме патриарха Даниила, американцы во главе с Сэмом Браунбеком встретились именно с митрополитом Тырговиштским Нифоном. В ходе переговоров с владыкой Браунбек заявил, что цель его визита в Румынию – «развивать отношения с православным миром». Владыка Нифон присутствовал и на праздничной литургии в храме святого Георгия на Фанаре, совершенной по случаю 30-й годовщины восшествия на патриарший престол патриарха Варфоломея 22 октября 2021 года, причём его соседом по стадии (деревянное кресло в греческих храмах) был лжеепископ «ПЦУ» Нестор Пысык. Все остальные, кроме этих двоих, представляли грекоязычные церкви.

Поэтому, повторяет Константин Шевлюк, визит иерарха Фанара к митрополиту Нифону – не просто дань уважения. Очень вероятно, что на кону стоит вопрос признания «ПЦУ» Румынской Церковью. Цена этого «признания» – помощь в процессе «перевода» Молдавской Церкви в «Бессарабскую митрополию».

Вероятнее всего, предметом нового канонического разграничения будет перевод всех приходов на территории Республики Молдова в «Бессарабскую митрополию», а взамен Румынский патриархат должен будет свернуть свою деятельность на территории Украины и уступить все своих приходы в этой стране «ПЦУ». В частности, речь идёт о «Южно-Бессарабской епархии» в составе «Бессарабской митрополии», действующей на территории Одесской области.

А тем временем Русскую Православную Церковь будут методично выдавливать из Молдовы. Именно для этого Апелляционная палата расторгла договоры между Молдавской митрополией и минкультом о пользовании богослужебными помещениями, включая монастыри. То есть перед монахами будет поставлен жёсткий выбор: либо переходите в «Бессарабскую митрополию» – либо убирайтесь. На священников и архиереев на территории лояльных России регионов, таких как Приднестровье, Гагаузия и Бельцы, будут заводить уголовные дела, если они не будут подчиняться. А архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Савву (Волкова) могут просто не впустить на территорию Молдовы через Кишинёвский аэропорт.

Обнадёживает лишь то, что православная и шире, оппозиционная общественность в Молдове не настолько запугана, как на Украине. Это показали и протесты последней зимы, и ситуация в Гагаузии. Вряд ли режиму Санду будет с руки будоражить общественность накануне местных и президентских выборов.