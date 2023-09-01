Церковный план США: поддержка «Бессарабской митрополии» в обмен на признание «ПЦУ»

Владимир Букарский.  
01.09.2023 21:59
  (Мск) , Кишинёв
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Авторская колонка, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Политические репрессии, Приднестровье, Провокации, Произвол, Россия, Румыния, Русофобия, Скандал, США, Украина, Церковь


Константинопольский патриархат пытается вынудить Румынскую Церковь признать раскольническую «ПЦУ». Об этом пишет православный эксперт Константин Шемлюк в статье, опубликованном на сайте Союза православных журналистов Украины.

Автор ссылается на заявление представителя Константинопольского патриархата, митрополита Бельгийского Афинагора (Пекстадта) об укреплении церковных и канонических связей между Фанаром [район в Стамбуле, где расположена резиденция Константинопольского патриарха – прим.] и Румынской Церковью от 11 августа 2023 года.

Константинопольский патриархат пытается вынудить Румынскую Церковь признать раскольническую «ПЦУ». Об этом пишет православный эксперт...

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Этот визит совпал по времени с целенаправленными попытками Румынии увести церковную паству в Молдове в «Бессарабскую митрополию» Румынского патриархата под полное одобрение западных «партнёров», которые стремятся разорвать любую связь народов бывшего СССР с Россией. В первую очередь, дело касается Русской Православной Церкви – единственной нерасчленённой структуры на постсоветском пространстве.

Так, ещё 11 февраля 2022 года (то есть за 2 недели до начала СВО) на совместном заседании молдавского и румынского правительства премьер-министр Румынии Николае Чукэ потребовал от правительства Молдовы оказать «Бессарабской митрополии» максимальную поддержку. В этот же день Чукэ посетил резиденцию «Бессарабской митрополии» в Кишиневе, где встретился с членами её «синода».

«Согласитесь, что выглядит это все очень похоже на явления, которые мы ранее наблюдали в Украине сначала по отношению к УПЦ КП, а теперь и к ПЦУ», – отмечает автор публикации на сайте СПЖ.

Константин Шемлюк указывает и на другое событие этого лета. 13 июля 2023 года румынский патриарх Даниил и госсекретарь правительственного департамента по связям с Республикой Молдова Адриан Дупу подписали протокол о сотрудничестве, в котором говорится о ряде мер, призванных развивать связи и укреплять духовную, культурную и национальную идентичность румын в Молдове. Приоритетным направлением сотрудничества в документе определяется «строительство и ремонт церквей Бессарабской митрополии».

Параллельно с этим патриарх Даниил попросил власти Молдовы вернуть здания бывшего православного богословского факультета и бывшей духовной семинарии в Кишиневе в пользование «Бессарабской митрополии». Он призвал, чтобы клирикам «Бессарабской митрополии разрешили оказывать религиозную помощь в армии, тюрьмах и больницах, а также приглашали на официальные мероприятия, на которые обычно приглашают клириков Православной Церкви Молдовы в составе Московского патриархата».

«Все эти факты свидетельствуют, что в Молдове ведется очень активная работа по вхождению Молдавской Церкви в состав Румынского патриархата. На этом фоне состоявшийся несколько дней назад визит представителя Константинопольского патриархата в Молдову можно считать достаточно показательным», – убеждён Константин Шемлюк.

Автор упоминает и встречу фанарского эмиссара митрополита Афинагора с румынским митрополитом Нифоном (Михэицэ) в городе Тырговиште.

«Персона митрополита Нифона, избранная в качестве «связующего звена» между Румынской Церковью и Фанаром, – не случайна. Еще в мае 2019 года делегация дипломатов из США встретилась с патриархом Румынским Даниилом, чтобы обсудить вопросы «расширения сотрудничества в религиозной сфере».  Что стоит за этим «расширением» – мы знаем: продвижение признания ПЦУ», – пишет автор публикации на сайте СПЖ.

Автор упоминает, что, кроме патриарха Даниила, американцы во главе с Сэмом Браунбеком встретились именно с митрополитом Тырговиштским Нифоном. В ходе переговоров с владыкой Браунбек заявил, что цель его визита в Румынию – «развивать отношения с православным миром». Владыка Нифон присутствовал и на праздничной литургии в храме святого Георгия на Фанаре, совершенной по случаю 30-й годовщины восшествия на патриарший престол патриарха Варфоломея 22 октября 2021 года, причём его соседом по стадии (деревянное кресло в греческих храмах) был лжеепископ «ПЦУ» Нестор Пысык. Все остальные, кроме этих двоих, представляли грекоязычные церкви.

Поэтому, повторяет Константин Шевлюк, визит иерарха Фанара к митрополиту Нифону – не просто дань уважения. Очень вероятно, что на кону стоит вопрос признания «ПЦУ» Румынской Церковью. Цена этого «признания» – помощь в процессе «перевода» Молдавской Церкви в «Бессарабскую митрополию».

Вероятнее всего, предметом нового канонического разграничения будет перевод всех приходов на территории Республики Молдова в «Бессарабскую митрополию», а взамен Румынский патриархат должен будет свернуть свою деятельность на территории Украины и уступить все своих приходы в этой стране «ПЦУ». В частности, речь идёт о «Южно-Бессарабской епархии» в составе «Бессарабской митрополии», действующей на территории Одесской области.

А тем временем Русскую Православную Церковь будут методично выдавливать из Молдовы. Именно для этого Апелляционная палата расторгла договоры между Молдавской митрополией и минкультом о пользовании богослужебными помещениями, включая монастыри. То есть перед монахами будет поставлен жёсткий выбор: либо переходите в «Бессарабскую митрополию» – либо убирайтесь. На священников и архиереев на территории лояльных России регионов, таких как Приднестровье, Гагаузия и Бельцы, будут заводить уголовные дела, если они не будут подчиняться. А архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Савву (Волкова) могут просто не впустить на территорию Молдовы через Кишинёвский аэропорт.

Обнадёживает лишь то, что православная и шире, оппозиционная общественность в Молдове не настолько запугана, как на Украине. Это показали и протесты последней зимы, и ситуация в Гагаузии. Вряд ли режиму Санду будет с руки будоражить общественность накануне местных и президентских выборов.

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