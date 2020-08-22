Часть великой страны: Донбасс отметил День флага России

22.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Донбассе сегодня прошли торжества по случаю Дня флага России. Воюющие за право воссоединиться с Родиной республики отмечали праздник, несмотря на то, что юридически еще не являются частью РФ.

«Уже более 130 тысяч жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами. Донбасс душою и сердцем ощущает себя частью великой страны – России!» – пояснил глава ДНР Денис Пушилин.

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В Донецке состоялся торжественный автопробег под российскими триколорами, в котором приняли участие более 100 автомобилей. Акцию организовало общественное движение «Донецкая республика»,

«Флаг Российской Федерации имеет для нас сакральное значение. С самого начала протестного движения в Донбассе именно этот флаг стал для нас символом свободы, надежд на светлое будущее и воплощением всего того, к чему мы стремились», – сказал руководитель центрального исполкома движения Алексей Муратов.

Отметим, что День государственного флага РФ отмечался не только на государственном уровне – многие жители ДНР в рамках акции «Наш выбор – Россия» вывесили российский триколор на своих домах и квартирах.

Движение «Донецкая республика» распространило более 10 тысяч знамен для желающих участвовать в акции. Она объявлена бессрочной.