Чей ты инсайдер, «мальчик с гитарой»?

07.08.2019, Москва, Александр Ростовцев

Детище представителя российской «несистемной» оппозиции Романа Доброхотова – «независимое» новостное издание The Insider (или просто «Инсайдер») в последнее время не вылезает из скандалов. Разоблачителя и срывателя покровов регулярно ловят на вранье, публикации фальшивок и грубо сфабрикованных расследований.

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В частности, в феврале 2019 года против «Инсайдера» заведено уголовное дело по статье о клевете за публикацию фальшивки о том, что премьер РФ Дмитрий Медведев якобы охотился в Кавказском заповеднике. В апреле «Инсайдер» пытался ошарашить читателя информацией о том, что президентская кампания Владимира Зеленского финансировалась ФСБ.

Эллиот Хиггинс – главарь группы Bellingcat

В прошлом году «Инсайдер» трудился, набрасывая на вентилятор совместные с группой Bellingcat «разоблачения» по «делу Скрипалей». Помимо «агентов ГРУ» «Чепиги» и «Мышкина» диванными экспертами был обнаружен «генерал ГРУ Иванников», «курировавший самое масштабное дело ГРУ за последние годы – крушение малайзийского «боинга» в небе над Донбассом».

“генерал ГРУ Иванников”

История о «генерале Иванникове» чем-то напоминает потуги западной поп-культурки родить достоверного персонажа советских спецслужб для массового пользования, как правило, сводившиеся к появлению в книгах и на экране карикатурных генералов Гоголя и Грубозабойщикова, а также оперативницы Розы Клебб.

«Инсайдер» же с помощью Bellingcat родил своего ходульного персонажа, рассказав всему миру о том, как «генерал ГРУ Иванников разъезжал на машине с номерами ФСБ».

Представляете, какой смех поднялся, если бы в российской печати некие эксперты поделились информацией об «агенте ЦРУ, разъезжающем на машине с номерами ФБР»? А тут комнатные утырки пытаются на сложных щах выдать содержимое ноздри на пальце за глубокомысленное расследование, и находятся доверчивые люди, принимающие эту псевдоэкспертную белиберду за чистую монету.

Хакеры из известной группы, Anonymous, подошли к делу серьёзно и добыли доказательства, что российский «независимый» ресурс «Инсайдер» сытно кормится с руки различных иностранных НПО, в том числе запрещённых в России, а также связанных с иностранными спецслужбами организаций.

В частности, хакеры из Anonymous в декабре прошлого года заметили, как охотно предоставляет трибуну для антироссийских нападок руководителю информбюро НАТО в Москве Джону Лафу скандальное издание Романа Доброхотова.

Джон Лаф, сотрудник МИ6, бывший глава информбюро НАТО в Москве

В своей статье, опубликованной «Информером», Лаф открыто и в наглой форме рассуждал о благости возвращения бандеровцам Крыма, призывал бороться за сохранение транзита российского газа через Украину и рассказывал о желании Запада заставить Кремль изменить внешнеполитический курс. Что, в общем-то, квалифицируется, как вмешательство во внутренние дела России.

Как выяснили «анонимусы», натовский говорун Джон Лаф работает против России в рамках проекта Integrity Initiative, разработанной в недрах британской разведки MI6, и даже является её сотрудником собственной персоной.

Это не первый грубый прокол «Инсайдера», благодаря которому становится видно, чьи уши торчат из-за спины Романа Доброхотова и его проекта.

Так, например, фейкомёты из группы Bellingcat – это рупор «Атлантического совета» (читай – НАТО и Пентагона), недавно объявленного в России «нежелательным», второй лапой хапающие деньги у «Открытого общества» Сороса. Доброхотов в пищевой цепочке грантососов стоит существенно ниже Bellingcat, но у него тоже есть побочные источники финансирования, вроде Ходорковского.

Новое расследование источников финансирования «Инсайдера» выявили и другие корытца, из которых харчится «независимое» оппозиционное издание.

Так, появление на «Инсайдере» с определённой периодичностью и объёмом материалов о внутренней и внешней политике стран Центральной Азии говорит о том, что Доброхотов нашёл кормушку в проекте «Развитие исследовательского журнализма в Центральной Азии» с фондом $40 тыс «Фонда поддержки демократии» (NED), действующий с 1 марта по 31 декабря текущего года.

От «Пражского центра гражданского общества» Доброхотов, по некоторым данным, получил грант в размере 100 тыс евро, «освоение» которого начато в апреле 2019 года и продлится до марта 2020 года. «Пражский центр» – это американская контора, сформированная в рамках программы «О противодействии противникам Америки посредством санкций», активно привлекающая к сотрудничеству журналистов, блогеров, студентов на семинары CampCamp с мажористыми темами «Борьба с властью должна быть модной» и прочими актуальными протестными «ноу-хау».

Пражский центр гражданского общества. Мода на цветные революции

Денежки «Открытого общества» Сороса капают Доброхотову по отработанной схеме через Латвию, где зарегистрирована лавочка The Insider SIA, однако объём финансирования через этот канал пока что остаётся неизвестным.

Семинар в Пражском центре гражданского общества

По тому же принципу, через структуры, зарегистрированные у прибалтийских «шпрот», финансирование получают и другие грантоедские «боевые листки»: рассылка «The Bell» Е. Осетинской (бывшая шеф-редактор РБК, ныне «борцыха с режимом» в медиапространстве), «Проект.медиа» Р. Баданина (бывший шеф-редактор интернет-подразделения РБК, бывший главред «Дождя», погавкивающий из США), «Центр Досье» С. Канева (входит в пропагандистскую структуру Ходорковского).

Окучивающий борцунов Витис Юрконис – агент Freedom House из Литвы

Так, например, литовский агент НКО «Freedom House», Витис Юрконис, действующий под «крышей» Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, зарегистрировал от имени Баданина медиаресурс «Proekt.Media», а также подсуетился с аккредитацией и жильём для переехавшего в Литву Канева.

(При ближайшем рассмотрении портал Proekt.Media является если не копией, то близкой по содержанию «Инсайдера» помойкой, отличаясь разве что обёрткой.)

Упомянутому выше Юрконису, похоже, поручена задача – окучивать российских медийных «борцунов и борцых с режимом», поскольку в тесный кружок его подопечных входит и «мальчик с гитарой» Доброхотов.

О «литовской многоходовочке» с финансированием «Инсайдера» известно следующее: стараниями Юркониса в республике создана подставная организация «Центр региональной экспертизы» с зиц-председателем Игнасом Красаускасом, выступающая передаточным звеном по перекладыванию денег из «Фонда поддержки демократии» (NED) в карман Доброхотова.

Борьба с властью должна быть модной!

В 2018 году Доброхотов отчитался перед кураторами о получении денег в объёме $110400 на реализацию двух проектов с октября 2018-го по июнь 2019-го: «Расследовательский журнализм и независимые новости», в рамках которого «Инсайдер» берёт на себя обязательства «готовить и размещать «журналистские расследования» на важные политические и социальные темы», а также информировать общественность по целому спектру вопросов – «региональные и международные события, анализ дезинформации в государственных СМИ, публикации видных деятелей гражданского общества, экспертные статьи об экономике и политике, исторические очерки с упором на рассеивание мифов об истории России, изучение наследия советского тоталитаризма, публикация перевода колонок англоязычных «властителей дум».

Судя по тому, как на страницах «Инсайдера» проталкиваются статейки «военного эксперта» Фельгенгауэра «о предстоящей аннексии Арктики Россией», «Почему однополая семья – не угроза для ребёнка», кретинические излияния оппозиционера Милова о замыслах Кремля, а также неугомонные совместные «расследования» с группой Bellingcat «злодеяний ГРУ», грант NED помойкой Доброхотова осваивается с паучьей серьёзностью.

Также следует считать установленным фактом, что Доброхотов получает финансирование под видом премий за журналистскую деятельность. В 2017 году «Инсайдер» получил премию Совета Европы «за продвижение демократических ценностей», выражающихся в скармливании дезы читателям «независимого» издания.

Подводя итоги. Генератор фальшаков «Инсайдер» безнаказанно действует в России вот уже 6 лет, вбрасывая в общественное сознание кучи навоза одна смраднее другой по заказу запрещённых в нашей стране грантоедских лавочек или иностранных организаций, объявленных «нежелательными». Очевидно, что такое положение является недоработкой отечественного законодательства, либо никак, либо утомительно медленно реагирующего на угрозы России в медийном пространстве.

Понятное дело, что доверять всем этим «инсайдерам», «беллингкэтам», «проектам» и «колоколам» – себя не уважать. Это организованные на иностранные деньги медиапомойки, где на разные лады перепеваются всё те же «старые песни о главном»: «российского медведя необходимо загнать обратно в берлогу, чтобы он не мешал цивилизованным людям строить правильную геополитику».

Странно, что оргвыводы в отношении фейкомётов принимаются в тех случаях, когда они покушаются на имидж власти. А когда дерьмо летит на Россию и явные подонки вмешиваются в её дела, то «ничего страшного, стерпим»?