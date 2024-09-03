«Чем меньше женщин и детей, тем лучше» – Украину готовят к зимнему исходу населения

Многие украинские чиновники с облегчением выдохнут, когда большинство украинских женщин и детей уедут переживать зиму в странах Европы.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие будут детей вывозить учиться за кордон. Потому что, когда в день по две-три тревоги, каждый раз детей надо в подвалы или в бункер прятать, потом опять выводить. Ну какая это учёба.

Кстати говоря, многие из чиновников были бы только рады, если бы уехала часть населения. Кто-то прогнозировал, что 400 тысяч людей уедет в Европу, прежде всего, для того, чтобы пережить там зимние холода.

А по моим там всяким инсайдам, на Западе тоже готовят инвентаризацию того, кто уехал, но числится беженцем. Если он не вернётся, это место отдадут новым беженцам. То есть, они тоже готовятся к форс-мажорам», – сказал Карасев.