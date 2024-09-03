«Чем меньше женщин и детей, тем лучше» – Украину готовят к зимнему исходу населения

Вадим Москаленко.  
03.09.2024 18:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Миграция, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса, Энергетика


Многие украинские чиновники с облегчением выдохнут, когда большинство украинских женщин и детей уедут переживать зиму в странах Европы.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие украинские чиновники с облегчением выдохнут, когда большинство украинских женщин и детей уедут переживать...

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«Многие будут детей вывозить учиться за кордон. Потому что, когда в день по две-три тревоги, каждый раз детей надо в подвалы или в бункер прятать, потом опять выводить. Ну какая это учёба.

Кстати говоря, многие из чиновников были бы только рады, если бы уехала часть населения. Кто-то прогнозировал, что 400 тысяч людей уедет в Европу, прежде всего, для того, чтобы пережить там зимние холода.

А по моим там всяким инсайдам, на Западе тоже готовят инвентаризацию того, кто уехал, но числится беженцем. Если он не вернётся, это место отдадут новым беженцам. То есть, они тоже готовятся к форс-мажорам», – сказал Карасев.

«А чиновники обрадуются, потому что меньше будет недовольных. А во-вторых, действительно, гуманитарная катастрофа может быть сделана в случае тенденций, связанных с регулярными обстрелами украинской энергетической инфраструктуры со стороны России. Поэтому, конечно, чем меньше будет детей и женщин здесь, тем лучше», – добавил политолог.

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