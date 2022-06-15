Черногорию уличили в распространении фейков о недвижимости российских депутатов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин возмущен черногорским изданием, которое написало, что его имущество в стране заморожено.

Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Официально заявляю: ни в Черногории, ни в любой другой стране ни имущества, ни счетов никогда не имел, как и счетов в иностранных банках на территории России. В Черногории не бывал, и видимо в связи с санкциями уже не буду. Так что, хотят – пусть замораживают, хотят – подогревают. Ко мне это отношения не имеет. Не берусь судить, имеем ли мы место с совпадением фамилий или с провокацией», – сказал Смолин.

Он также заверил, что его дети и внуки обучаются в России и потребовал сделать запрос, чтобы это проверить.

«Зачем вы рассказываете свою биографию, когда она нам всем хорошо известна. Вам же все доверяют», – удивился спикер Вячеслав Володин.

Председатель комиссии по контролю Отари Аршба сообщил, что расследование уже ведется.

«Мы не можем назначать проверку по фейкам, однако запросили информацию на случай, если фейк получит распространение», – сказал он.

«Это неправильно. Если это произошло по вине недобросовестных журналистов, лучше направить эти материалы в правоохранительные органы. Пускай они призывают к ответу тех, кто распространяет фейки в отношении депутатов. А то получается, что Смолин оправдывается», – сказал Володин.

К дискуссии подключился депутат от ЛДПР Василий Власов, которому то же издание приписало квартиру.

«Я тоже попал в этот список. Я предлагаю депутатам Госдумы направить коллективный иск. Западные СМИ так кичатся свободой прессы, так пусть отвечают, если пишут неправду. Предлагаю собраться и обсудить достаточно серьезную сумму иска. Я лично намерен у них отсудить среднюю стоимость квартиры в Черногории», – сказал Власов.

«Они далеки от России и народа, поэтому и совершают такие непростительные ошибки. Если бы они знали Смолина, никогда не писали бы о нем такую чушь, или про Василия Максимовича. Вы судитесь, а деньги мы направим детям. Вызывайте их в суд в нашу страну, посмотрите им в глаза бесстыжие и пускай платят. За ними стоит крупный капитал или Госдеп. Надо создать претендент, чтобы они понимали, что нельзя распространять фейки о российских депутатах», – резюмировал Володин.