Чиновники Порошенко засветились с очередным криминальным авторитетом

16.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Харькове представители силовых структур и местных органов власти проводят время в компании с криминальными авторитетами.

Об этом в своем блоге рассказывает киевская журналистка Кристина Бердинских.

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Она пишет, что, начиная работать над статьей о новом городе и регионе, всегда интересуется не только тем, кто представляет власть и оппозицию, но также спрашивает о местных криминальных авторитетах и их связях.

“В Харькове я услышала 2 фамилии – Вадим Казарцев (Князь) и выходец из Донецкой области Владимир Манукян (Мантус). В 2016-м году, в интервью Украинской правде, министр МВД Арсен Аваков рассказывал журналистам, что группировки этих двух представителей в последнее время активизировались в Харькове. Министр тогда по этому поводу еще жестко заверил, что “бандиты в Харькове хороводить не будут”, – напоминает Бердинских.

Она пишет, что не знает, где сейчас Казарцев и чем занимается, но Манукян вполне комфортно чувствует себя рядом с руководителями правоохранительных органов и мило общается с ними во время спортивных мероприятий.

“На 1-м фото, крайний слева – начальник Управления СБУ в Харьковской области Андрей Носач, рядом с ним – прокурор Харьковской области Юрий Данильченко, потом – глава ОГА Юлия Светличная, над Носачем и Данильченко – Манукян. На 2-м фото, опять Манукян и все в той же компании. Ну, в принципе, прав был Аваков в том, что не хороводят, исправились, ведут себя тихо и ходят на спорт в хорошей компании», – резюмирует журналистка.

На снимке также можно увидеть министра молодежи и спорта Игоря Жданова (в центре положил руку на голову).

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, в день избрания главы так называемой «Православной церкви Украины» на соборе рядом с президентом Украины Петром Порошенко заметили днепропетровского уголовного авторитета Александра Петровского, известного также как «Нарик».

Он же был замечен и среди членов украинской делегации в Стамбуле на церемонии получения томоса.