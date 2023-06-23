ЧП будет больше, Украина отыграется за провал «контрнаступа» – Царев

ВСУ будут устраивать диверсии, обстрелы и ракетные удары по территории России, чтобы отвлечь внимание от провалов во время неудачного наступления.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Госдумы Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Царева, шансов на то, чтобы дойти до Крыма у Украины нет, но вместо этого сейчас будут учащаться попытки атаковать его иными способами.

«Поскольку моя семья живет в Крыму, это вопрос насущный – удержим мы линию обороны или нет. Мои друзья, сотрудники находятся в Крыму. В какой-то момент времени я понял, что да, мы продержимся, да, мы удержим. Да, могут быть, но очень маловероятно, что мы где-то проколемся. И сработало то, что я говорил – наша авиация просто зачищает их технику и у них нет шансов прорвать. Если будет прорыв, значит, будет зачистка. Но то, что они будут сейчас пытаться, дальше больше будет у нас всяких ЧП, ударов по мостам, по заводам, каких-то таких вещей, диверсионных отрядов. Они просто будут вынуждены переключать внимание с неуспехов на фронте на какие-то такие события. Они войну будут переводить в это направление, и к этому надо быть готовыми», – заявил Царев.