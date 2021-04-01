ЧП в Молдове. Страна ищет выход из ковидного коллапса

01.04.2021, Кишинев, Владимир Букарский

31 марта Парламент Республики Молдова принял решение о введении в стране чрезвычайного положения в связи с резким обострением заболеваемости COVID-19 и отсутствием в Молдове необходимого числа вакцин. По данным министерства здравоохранения РМ, озвученным 31 марта, только за одни сутки от осложнений скончались 45 человек – это рекорд для страны с терхмиллионным населением. Всего с начала пандемии число жертв составляет без малого 5000 человек.

Уже на протяжении нескольких месяцев после отставки правительства Иона Кику страной управляет временный кабинет министров во главе с Аурелом Чокоем. По словам и.о. главы правителтства, он неоднократно обращался к парламенту и аппарату президента с призывом созвать специальное заседание парламента для обсуждения критической ситуации в стране, но все его призывы не были услышаны.

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В стране категорически не хватает вакцин. Единственной доступной вакциной является AstroZeneka, однако применение этой вакцины приостановлено вследствие распространённых осложнений в различных странах мира. Представители компании Moderna в ответ на запрос депутата молдавского парламента Владимира Односталко (ПСРМ) заявили, что все партии вакцины на 2021 год уже распределены, и закупки для Молдовы можно планировать только на первый квартал следующего года.

Президент страны Майя Санду заявила, что Молдова получит 100 тысяч доз вакцины Pfizer по линии платформы COVAX, но этой партии явно не хватит для достижения коллективного иммунитета. Кроме того, даже эта партия прибудет в страну не раньше июля этого года.

Остаётся российская вакцина Sputnik V. В первые месяцы представители правого истеблишмента попытались организовать кампанию против этой вакцины в духе руководства Украины. Чиновники министерства здравоохранения заявляли, что Sputnik V не может быть зарегистрирован в Молдове, пока он не будет одобрен ВОЗ и Евросоюзом. Однако на фоне резкого всплеска заболеваемости даже Майя Санду была вынуждена обратиться к России с просьбой предоставить Молдове Sputnik V.

Всплеск заболеваемости и смертности от COVID в Молдове происходит на фоне глубокого политического кризиса. Президент страны Майя Санду, осенённая победой на президентских выборах, полна желания повторить свой успех на парламентских выборах и получить полную власть в стране. Дважды Санду выдвигала на должность премьер-министра заведомо непроходимых кандидатов (последний из них, новый лидер партии PAS Игорь Гросу, известен своими акциями по блокированию голосования жителей Приднестровья с молдавскими паспортами на президентских выборах) с единственной целью – создать условия для роспуска парламента.

С одной стороны, ситуативное парламентское большинство выдвинуло кандидатом в премьер-министры страны нынешнего посла Молдовы в России, бывшего депутата от Партии социалистов, опытного экономиста Владимира Головатюка. Санду отказалась подписывать его назначение. Вопрос о том, создались ли условия для роспуска Парламента и назначения досрочных выборов, должен решить Конституционный суд. С одной стороны, у сторонников прозападного вектора там явное большинство. С другой, нынешний председатель КС Домника Маноле тесно связана с лидером партии «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе, бывшего партнёра Санду по коалиции, имеющего по отношении к ней старые счёты.

Введение чрезвычайного положения не означает локдауна, но представляет правительство дополнительные полномочия, в частности, закупку необходимого числа вакцин без проведения тендера и разблокирование для этой цели средств резервного фонда. Режим ЧП означает переход власти к Комиссии по чрезвычайной ситуации, временное ограничение прав и свобод человека, таких как свобода передвижения, усиление полномочий армии, МВД, а также Службы информации и безопасности (СИБ).

Власти смогут устанавливать блокпосты на выездах из населённых пунктов, поражённых пандемией, мобилизовывать граждан на общественные работы, координировать деятельность СМИ по информированию населения. Самый принципиальный момент – на протяжении всего периода ЧП (60 суток) не допускается проведение выборов и референдумов. Таким образом, не только нельзя будет назначить досрочные парламентские выборы, но и необходимо будет перенести выборы в Народное собрание Гагаузии.

Некоторые блогеры и авторы анонимных телеграм-каналов, близкие к Майе Санду и её лагерю, утверждают, что временное правительство, полномочия которого ограничены, не вправе обращаться в парламент с инициативой введения чрезвычайного положения. По этой логике Конституционный суд может отменить постановление о введении ЧП. Тем не менее, президент Молдовы заявила, что пока не намерена обращаться в суд.

«Я жду от правительства конкретных действий. Если я пойму, что это спектакль, тогда начну действовать», – сказала Санду.

Сегодня вряд ли можно ожидать быстрых результатов от введения ЧП. Тем не менее, подавляющее большинство населения Молдовы согласно с необходимостью экстренных мер по борьбе с COVID (в первую очередь, максимально возможной вакцинации населения), но в то же время недопустима полная остановка экономики страны, способная ещё сильнее усугубить экономический коллапс. Введение чрезвычайного положения в сегодняшней ситуации – шанс на нахождение золотой середины и безболезненного для экономики выхода из пандемии.