Что будет с единственным российским авианосцем

29.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», находящийся на ремонте с 2017-го года, планируют вернуть в боевой состав флота в 2022-м. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Рахманова, после ремонта ситуация, подобная той, что произошла в 2017-м году, когда авианосец, возвращаясь от берегов Сирии через пролив Ла-Манш, дымил, будто старинный пароход, не повторится.

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«Начнем с состояния и проведения работ на авианосце – они не прекращались практически ни на минуту, за исключением запретов, которые у нас были в рамках работы государственной комиссии после известного пожара. Поэтому работа на авианосце продолжается, она в целом находится в графике. У нас ощущения, что будут какие-то задержки, нет…

Не будет (дымить), потому что дым, который возник при проходе через Ла-Манш, он возник из-за того, что топливная аппаратура была, скажем так, некорректно отрегулирована. Это история, которую, я надеюсь, с точки зрения негативного опыта мы не повторим. Думаю, что дымить не будет», – заявил Рахманов.

Руководитель ОСК также подчеркнул, что мощности корпорации позволяют России строить собственные авианосцы – вопрос лишь в заказе от государства:

«Если родина прикажет, мы и авианосцы построим… Мы понимаем, какая это может быть технология, мы понимаем, какие базовые технологические решения должны быть заложены в ее основу. И в общем опыт создания, ну, во-первых, ремонта «Кузнецова», по сути, воссоздания и новостроя авианосца «Викрамадитья» для ВМС говорит о том, что такой опыт у нас, по крайней мере на одном предприятии под названием «Севмаш» на сегодняшний день существует».

Напомним, после того, как «Адмирал Кузнецов» встал на ремонт, с ним произошла череда неудач. Вначале затонул плавучий док на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, повредив часть корабля. А в 2019-м году из-за попадания искры во время сварочных работ произошло возгорание корабля, при ликвидации которого погибли два человека.