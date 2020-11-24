24.11.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Молдова, Приднестровье, Украина
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Что на это скажет Санду? Украину уличили в раздаче паспортов в Приднестровье


Украина требует отмены указов Владимира Путина об облегченном предоставлении гражданства РФ жителям Донбасса, однако при этом Киев сам продолжает раздавать паспорта жителям непризнанного Приднестровья, являющегося с украинской точки зрения молдавской территорией.

На такой парадокс во время пресс-конференции в Москве обратил внимание политолог Денис Денисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ноу-хау украинских партнеров, пожелания относительно отмены указов президента Российской Федерации. Такого мы, конечно, еще  не видели. И это, кстати, важно отметить, пишет и говорит страна, которая всё время конфликта на Донбассе продолжает паспортизацию жителей Приднестровья. С точки зрения Украины, жителей Молдовы», – отметил Денисов.

Сегодня на территории Приднестровья проживает более 50 тысяч граждан Украины.

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