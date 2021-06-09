09.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Медицина, Россия
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Что творят «оккупанты»: В Крыму открыли новую больницу

Россия продолжает вкладывать средства в модернизацию Крыма после украинской разрухи. Так, в селе Яблочное...

Россия продолжает вкладывать средства в модернизацию Крыма после украинской разрухи. Так, в селе Яблочное Белогороского района открылся новый психоневрологический интернат на 250 мест, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Новое здание состоит из двух корпусов, соединенных переходом. В учреждении установлены автономная котельная, очистные сооружения, водонапорные башни. В здании расположены собственный пищеблок и столовая на 250 человек, полноценный спортивный зал, трудовые мастерские, актовый зал, медицинский блок, оборудованный современной медицинским и физиотерапевтическим оборудованием, блок для реабилитационных и кружковых занятий, библиотека, парикмахерская, помещения для религиозных обрядов», – сообщает пресс-служба Совета министров республики.

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Кроме того, в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в «Республиканскую детскую клиническую больницу» поступило новое медицинское оборудование –  портативный транспортировочный аппарат искусственной вентиляции легких. Также в этом году больница должна получить еще 30 единиц новой медтехники.

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