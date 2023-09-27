Что в Думе здорово, то в Раде смерть, или Грабли Голобородько

Наткнулся в ленте новостей на забавный эпизод из думской жизни. Депутат от «Единой России» некая Эльвира Аиткулова записала и выложила в соцсеть ролик из Госдумы. В ролике Аиткулова рассказывала подписчикам, что на заседании парламента думцы обсуждали премию Станислава Говорухина.

Это так бы и осталось мало кем замеченным – все-таки автор – далеко не парламентская суперстар, однако дотошные подписчики, а с их подачи и репортеры заметили, что на видео в её системе электронного голосования была карточка другого депутата.

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В комментарии одному из «желтых» изданий» депутат объяснила это случайностью. Якобы она сидела на своем месте, а карточка её коллеги по фракции и соседа по залу «видимо случайно» закатилась в систему. Что характерно, ничего критичного в этом Аиткулова не увидела. Судя по тому, что история не получила дальнейшего развития и не вышла на уровень хотя бы руководства Думы, ничего критичного не увидели в этом и думские начальники.

На самом деле это показательный момент, иллюстрирующий разницу в политической культуре России и Украины. В Незалежной бы по этому поводу и грантоеды, и конкуренты-политики незадачливой депутатки подняли бы хай до небес насчет пресловутого кнопкодавства. Если кто не в курсе, это самый страшный грех украинского депутата – страшнее только коррупция. Впрочем, некоторые особо продвинутые активисты уверены, что оба явления – это одно и то же.

Случись подобный инцидент в украинской Раде, шум был бы обеспечен на недели. Что-то осуждающее прошамкал бы, нахмурив брови, даже президент. Спикер парламента непременно осудил, родная фракция такого депутата начала бы публично оправдываться, газеты бы шумели и требовали сурово наказать кнопкодава, народные витии на разнообразных ток-шоу воздевали бы руки и глаза к небу.

Вообще эта тема – неперсонального голосования – настолько гипертрофированно важна в украинской оптике, что ее поднимали на щит в своих предвыборных программах партии и кандидаты в президенты, обещая «бороться с позорным явлением», кандидаты в депутаты торжественно клялись перед избирателями в округах, что будут голосовать только лично и никому не отдадут зачетную карточку, торжественно подписывая соответствующие обязательства под запись на камеры Для борьбы с кнопкодавами принимались специальные законы, этому посвящались целые выпуски популярных политических ток-шоу, политики, показывая пальцами друг на друга швырялись обвинениями в этом Самом Страшном Грехе. На этом основании оспаривались в Конституционном суде уже принятые законы и даже изменения в Конституцию.

А что в России? В России эти обвинения яйца выеденного не стоят. Они словно рябь по воде, минута вялого читательского интереса в случае попадания в фокус СМИ и больше ничего. Прописью: НИ-ЧЕ-ГО.

Сами депутаты не считают это чем то таким уж зазорным, того же мнения и депутатское фракционно-партийное начальство. А вот на Украине ситуация резко контрастна. Там перед каждым серьезным голосованием начинаются настоящие бои в Раде – начальники фракций отбирают карточки у депутатов, отдавая их специальным уполномоченным голосовальщикам «за себя и за того парня».

У регионалов Януковича был такой Чечетов по прозвищу «Семафор» – он потом «случайно выпал из окна» после майдана. Но специально обученными голосовальщиками дело не ограничивалось. Начиналась охота на карточки депутатов, подозреваемых в нелояльности, тех, которые могут проголосовать наперекор фракционной линии или непубличным договоренностям своего партийного начальства..

Карточки таких «диссидентов» прятали, они застревали в аппарате для голосования, их зажевывали машинки, депутаты отказывались от уже зафиксированных голосований с их участием. Много чего разного было.

Почему? Думается, ответ на поверхности. Дело в разном типе политического устройства, в силу чего цена отдельной депутатской карточки в Думе и в Раде разная. В условиях стабильного уже лет 15 конституционного монобольшинства «Единой России» цена голоса отдельного депутата нулевая. То есть «один в поле воин» ничего в думском раскладе не изменит, даже если очень сильно захочет. А раз так, то сами ли депутаты голосуют, или это кто-то делает за них – решительно без разницы.

В период особо острых межолигархических битв в Раде каждая неучтенная в раскладах парламентских решал карточка была на вес золота, поскольку могла склонить чашу весов на табло, высвечивавшем итоговые цифры голосования в ту или иную сторону. Особенно, когда перевес был минимальным – на Украине один раз даже правящая коалиция висела на волоске из двух депутатских мандатов.

Впрочем, то было давно и многим на Украине уже кажется, что и неправда. Сегодняшняя украинская политсистема ускоренными темпами морфирует в сторону сближения с российскими реалиями.

Монобольшинство «слуг народа» превратило Раду из места для дискуссий в безотказную машину для прошамповки присылаемых с Банковой или из Кабмина законов, в тексты которых депутаты даже не вчитываются.

Раскол в самом монобольшинстве случается редко, и в основном, по политически непринципиальным для власти, но зато потенциально ресурсоемким лоббистским законопроектам, за которыми стоят заинтересованные бизнес-группы. Как пример – легализация игорного бизнеса или тарифы на ж/д перевозки. Там еще кипят страсти и воюют между собой авторы поправок.

С другой стороны, если чуть изменить оптику, можно заметить, что независимо от способа организации голосований и мобилизации депутатов для их результативности, куда более важным представляется не персональный характер голосования, а смысл и содержание самих принимаемых законов.

И тут мы с удивлением обнаружим, что нет особой разницы. Что проголосованный честно в режиме каждый за себя, что принятый кнопкодавами – оба закона могут быть одинаково лоббистскими и принятыми в интересах каких-то узких групп, отраслевого бизнеса, а не страны в целом.

Впрочем, до осознания этой простой истины тем же украинцам еще очень далеко. Россияне хотя бы, в большинстве своем, как свидетельствуют социологи, не имеют иллюзий и живут в уверенности что честных депутатов не бывает. И, перефразируя героя известной кинокомедии, «Воруют все».

Украинцы же раз за разом демонстрируют удивительный инфантилизм, наступая на одни и те же грабли в поисках идеального учителя Голобородько, чтобы вознеся его на пьедестал, усадить в президентское или депутатское кресло, решив тем самым по щучьему велению все проблемы страны.