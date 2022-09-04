Что ждёт пленённых на Донбассе иностранных наёмников

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Новости Украины

Стартовавший в ДНР судебный процесс над группой иностранных наёмников из числа капитулянтов «подземного гарнизона» «Азовстали» поднял очередную волну нездорового ажиотажа в западной прессе.

Интерес западного обывателя к процессу прозрачен: по крайней мере, двум из четырёх «солдат удачи» светит высшая мера социальной защиты, ещё двоим – длительные сроки заключения в заведениях строгого или даже усиленного режима.

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Примечательно и отношение к подсудимым на Украине и на Западе. В то время, как «спильноту» волнует предстоящий процесс над неонацистами из полка «Азов» и не интересует судьба наёмников, западная пресса и общественность обеспокоена судьбой наёмников при наплевательском отношении к «азовцам».

Безразличие западников к украинскому расходному материалу – скорее норма, чем нечто из ряда вон выходящее: подумаешь, ещё одна сотня-другая «унтерменшев», добровольно влезших в прокси-войну Запада против России уедет на экспрессе к Бандере. Другое дело – «люди первого сорта» – граждане Великобритании и Хорватии. На чужой территории они могут убивать кого угодно, а судить их можно только на благословенном Западе.

Занятно, что украинскую сторону тоже не очень волнует будущее сдавшихся в плен бешеных псов «иностранного легиона», хотя на бумаге они значатся военнослужащими ВСУ.

Впрочем, многочисленные факты и жалобы опрометью удравших из Украины «джентльменов удачи» говорят о том, что командование ВСУ на всех уровнях не страдает острой сердечной болью за иностранных «побратимов», бросая их без поддержки в самое пекло, а при необходимости – расстреливая в спину и делая всё, чтобы убитых иностранных наёмников невозможно было опознать.

Ситуация вокруг сдавшихся или попавших в плен иностранных наёмников складывается весьма странная. Какие-то полуофициальные и неофициальные лица требуют их немедленного освобождения от России, при том, что наёмники из числа капитулянтов «Азовстали» находятся в юрисдикции ДНР.

На Западе считают, что пленённые иностранные наёмники являются комбатантами ВСУ, а не военными преступниками, и, следовательно, к ним должны применяться конвенционные нормы и правила ведения войны.

В чём тут хитрость? Выдавать иностранных наёмников за комбатантов – не украинское изобретение. Во время гражданской войны в Анголе (1975 – 2002 годы), в рядах экстремистов УНИТА воевал известный батальон «Буффало», сформированный в ЮАР из американских и европейских «солдат удачи».

По большому счёту, «Буффало» был даже не батальоном, а едва ли не дивизией западных наёмников, причём режим апартеида с самого начала озаботился легальным прикрытием для «псов войны».

При въезде в ЮАР наёмникам выдавали гражданские паспорта и даже легально где-то трудоустраивали. Фокус в том, что наёмник, в отличие от добровольца, получал за свою «работу» денежное вознаграждение, намного превышающее жалованье военнослужащего армии государства-нанимателя.

При этом заявления подсудимых из «иностранного легиона имени Зе», будто украинская сторона не выплатила им ни копейки денег, являются детским лепетом. Свои претензии им следовало направлять своему нанимателю, имеющему тухлую репутацию неизлечимого клептомана. «Невинно пострадавшие» ехали именно что за длинным рублём, убивать русских – это главное, а не то, что Укропа и Зе их поимели.

В связи с этим толстым обстоятельством картон и зачисление на службу не имеют значения – это всего лишь ширма для профессиональных убийц, которая далеко не всегда работает.

К примеру, в 1976 году в Луанде были приговорены к смертной казни за наёмничество трое британцев и один американец. Еще девятерых трибунал постановил закрыть на длительные сроки от 16 до 30 лет.

Британские власти проливали реки крокодиловых слёз, упрашивая правительство Анголы проявить милосердие к «несчастненьким», но никакого серьезного политического давления не оказывали, да и не могли оказать.

Британский вербовщик «солдат удачи» Джон Бэнкс, узнав, что четверо его подопечных приговорены к смерти в Анголе, заявил, что ему их не жаль, ибо они знали, на что подписывались.

Но вернёмся к украинским наёмным баранам.

До проведения специальной военной операции на Украине, счет инструкторов, обучающих укронацистов, шел на сотни. С началом СВО их количество увеличилось многократно.

Больше всего «солдат удачи» для «украинского иностранного легиона» поставили Польша, Великобритания, Канада, США, Румыния, Грузия, Сирия («бармалеи»). Всего же убивать русских на Украину понаехало свыше 8 тысяч отморозков из 65 стран.

В первые месяцы СВО, государство, чьи граждане приняли участие в боевых действиях на стороне украинских неонацистских формирований и «иностранного легиона», отрицали или умалчивали об этих фактах. Но столкнувшись с результатами «калибровок» и умелой работой русских военных, «новые побратимы» побежали назад, разнося по соцсетям своё уныние и разочарование: вместо весёлого сафари и красивых селфи на фоне трофеев их ждали смерть и огненный ад.

Выяснилось также, что против многих наёмников на родине было возбуждено уголовное преследование за экстремизм и расизм.

Тем самым, призывы выпустить иностранцев, а также требования Запада отменить готовящийся трибунал над иностранными наемниками на территории Донбасса являются нелепыми и незаконными.

На днях министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что количество желающих повоевать за Украину наёмников сократилось в 3,5 раза.

Тем, кто еще планирует вступить в «иностранный легион Украины», хочется напомнить, что в лице закона они будут идентифицированы именно наемниками. И не говорите, что вас не предупреждали.

Сдавшийся или попавший в плен наемник не имеет статуса военнопленного. По большому счёту, его спокойно можно пустить в расход даже после того, как он бросит оружие и сделает «хенде хох». Что бы там на Западе не шамкали, тамошним «экспертам» следует получше изучить свои же юридические документы.

Тем же, кто делает вид, что «забыл», что прописано в основополагающих международных документах, напоминаем, что 12 августа 1949 года в Женеве была подписана Конвенция об обращении с военнопленными.

В 1977 году к ней был разработан дополнительный протокол, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Согласно статье 47 этого протокола, наемник НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НА СТАТУС ВОЕННОПЛЕННОГО.

Причина – личная выгода и особый статус. На Украине это видно невооружённым глазом: сами наёмники жалуются, что им не заплатили деньги за боевые действия (озвучены суммы в несколько тысяч долларов в сутки) и возможность всегда уехать домой, бросив «службу».

Добавим сюда одно немаловажное обстоятельство, что, по приезду на Украину «солдаты удачи» заключают контракт не с украинским государством, а с американским ЧВК, что вообще ни в какие ворота не лезет.

Ну и какая международная конвенция защищает права подобных негодяев?

Интересно, что сами западные военные хорошо осознают положения Женевской конвенции, предпочитая держаться подальше от СВО на Украине.

В общем, прежде чем ехать на сафари и убивать русских, любителям острых ощущений следует написать завещание и от корки до корки изучить международное законодательство, чтобы потом не подавать слезливые жалобы в различные «спортлото»: наёмников на Украине ждёт или ликвидация, или плен с суровым приговором в конце.

Шли бы вы домой, пока не поздно.