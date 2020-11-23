«Чтобы 140 миллионов москалей сдохли» – шабаш под окнами Зеленского

23.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Под стены больницы Феофания, где от коронавируса лечится президент Украины Владимир Зеленский привезли асфальт и потребовали отставки главы государства.

Акцию организовало «Движение сопротивления капитуляции», которое известно тем, что постоянно чертит «красные линии» для президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Активисты движения прямо называли Зеленского клоуном, который не достоин быть президентом и «мальчиком на побегушках».

«Хорошо, что в «Нормандском формате» Вовочка ничего лишнего не подписал, что его сдержали. Я вообще считаю, что у нас непрофессиональный президент, который даже, если захочет, не сможет решить много проблем, за которые он берется. Для того, чтобы быть политиком, нужно быть профессионалом. Кстати, не каждый может быть клоуном. Даже не каждый президент может быть клоуном. Тем более, ни один клоун, как мне кажется, не может быть профессиональным президентом», – заявил один из активных участников «Автомайдана», художник-националист Сергей Поярков.

«Зеленский – это мальчик на побегушках, который выполняет роль ликвидации Украины по сценарию Кремля и Коломойского. Он просто марионетка в их руках», – добавил экс-депутат Верховной рады, боевик АТО Степан Барна.

Один из лидеров «Движения сопротивления капитуляции, бывший боевик и экс-нардеп Андрей Левус пригрозил Зеленскому повторением госпереворота.

«Майдан жив, Майдан готов к действиям, Майдан готов к наступлению. Более того, мы что, собираемся танцевать три месяца как в прошлый раз? Нет. Танцев точно не будет три месяца», – сказал Левус.

«Президент Зеленский, мы не боимся, бойтесь вы. Потому что, поверьте мне, вас не сможет защитить ни Путин, ни Ростов. Потому что доехать, добежать, доплыть до Ростова никто не успеет», – добавил бывший боевик АТО Мирослав Гай.

Некоторые участники мероприятия не сдерживали эмоций в отношении Зеленского и России.

«Это все для Зеленского. Так я его люблю, что хочу, чтобы весь его род сдох в семи поколениях, как в Святом Письме написано. Вот такая моя любовь, безграничная, блин. Зато искренне и от сердца – не боюсь я никого. Я хочу, чтобы на месте Москвы, как говорила моя подруга, был океан счастья и там жили одни караси, а мы с вами, друзья украинцы, приезжали туда на отдых… И чтобы 140 миллионов москалей сдохли. Так я их люблю», – заявил один из протестующих.

В завершении акции под Феофанию принесли несколько лопат асфальта, который символизирует трату бюджетных средств из Фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог.