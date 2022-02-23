«Чтобы не бежать потом до Львова». ВСУ призвали срочно покинуть Донбасс

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Новости Украины

Украинской армии лучше сейчас начать быстрый выход из территории Донецкой и Луганской областей, которые по Конституции ЛНР и ДНР входят в состав этих республик.

Об этом в своем блоге пишет бывший спикер парламента Новороссии экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минские соглашения» – это не только перечень политических взаимных шагов. Соглашения также фиксировали военные позиции ВСУ и вооруженных сил народных республик. Киев не только открещивался от выполнения «Минских соглашений», но ещё Киев, используя так называемую технологию «жабьих прыжков», постепенно захватывал серую зону, находящуюся между боевыми позициями. Таким образом ВСУ планировали с течением времени выйти к российской границе», – отмечает Царев.

По его словам, когда Россия, устав терпеть подобное, признала республики, то вместе с Минскими соглашениями стали недействительными и обязательства по сохранению сторонами занятых позиций.

«Но оказалось, что «Минские соглашения» в числе прочего гарантировали безопасность и украинской власти. Теперь ничего не может помешать народным республикам освободить всю свою территорию. Я напомню, что референдум о независимости мы проводили на всей административной территории Луганской и Донецкой области, и согласно Конституций республик, их территория – это территория этих двух областей. Существует такой сценарий развития событий, по которому ВСУ сейчас надо спешно и добровольно уходить за территорию Донецкой и Луганской областей. Чем быстрее они это сделают, тем меньше шансов, что уходить им придется потом до Львова. Причём уже не жабьими прыжками, а заячьим бегом», – пишет Царев.