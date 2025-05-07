Циничная Европа хочет, чтобы украинцы воевали вместо нее – экс-посол Украины в США
Европа цинично побуждает Украину продолжать войну, чтобы за это время подготовиться самой к противостоянию с Россией.
Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас Европе некуда деваться, Европа под угрозой. У них цель циничная, они хотят сделать так, чтобы Украина воевала сама как можно дольше. То есть, логика абсолютно понятна. Если Украина воюет и сдерживает Россию, тогда Европа может еще иметь время на подготовку, которого у нее не было раньше. То есть спецслужбы заявили об этом, и глава разведки Германии, и другие страны заявляли об этом, они по такому сценарию пока работают, что Украина еще воюет, она сдерживает русских.
Кстати, учения в сентябре, «Запад-25», российско-белорусские учения, – это как раз плацдарм для такой угрозы Европе. И они, конечно, будут сейчас выступать за то, чтобы Украина воевала дальше», – заявил Чалый.
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