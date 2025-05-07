Циничная Европа хочет, чтобы украинцы воевали вместо нее – экс-посол Украины в США

Европа цинично побуждает Украину продолжать войну, чтобы за это время подготовиться самой к противостоянию с Россией.

Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.