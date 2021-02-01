Даёшь чистый рагулизм! Бандеровцы объявили бой «гибридному национализму»

01.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Для того, чтобы вернуть себе нишу украинского национализма, которую застолбили за собой «симулякры-порохоботы», бандеровцам нужно либо мимикрировать в их среде, либо сорвать с себя все маски и не бояться упрёков в фашизме.

Об этом заявил экс-боевик «АТО», а ныне советник главы Тернопольского облсовета, экс-«свободовец» Богдан Бутковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Используя нашу риторику, псевдонационалисты со времён Ющенко до времён Порошенко искажают её в широких народных массах. Собственно говоря, Порошенко, убегая в националистическую электоральную нишу, сделал то, что снова разделил страну, которая в 2014 году начала объединяться. Можно сказать, что это движение 25 процентов, это порохоботство принимает определённые черты, на фоне которых националистическая риторика даже «свободовцев» оказывается лайтовой и умеренной.

То есть, мы наблюдаем, как создаётся нечто вроде религиозного культа седовласого гетмана. Порохоботы и порошенковцы не скрывают, что они только себя считают каноническими националистами, что остальные националисты должны либо уверовать в «секту святого Петра», или подвинуться и не мешать.

Ещё с 2015 года в отношении настоящих националистов употребляется такое клише как «рука Кремля», «циничный Бандера», «бандиты», нацеленные на то, чтобы освободить электоральное поле», – пожаловался бандеровец.

Он назвал данное явление «гибридным национализмом» и подчеркнул особую опасность такого положения вещей, потому что «возродить украинскую нацию» и реализовать её «цивилизационный потенциал» в состоянии только «настоящий» национализм.

«В то же время симулякр, который для широких народных масс в силу СМИ, в силу политтехнологий кажется более простым, является, к сожалению, куда более распространённым. Этим можно объяснить, почему объединённые националисты в 2019 году проиграли этим симулякрам и даже не прошли в Верховную раду», – сказал Бутковский.

По его словам, есть два пути борьбы с «гибридным национализмом» за патриотический электорат.

«Первый путь – это путь мимикрии. Если либеральные, социал-демократические, а по факту безидеологические политические проекты обслуживаются националистической риторикой, мы, националисты, можем тоже мимикрировать и притворяться либералами, социал-демократами, зелёными, кем угодно, создавая такие проекты и заходя в их политические ниши. Но для этого нужно иметь, во-первых, очень крепкое членство, которое потом само не мимикрирует и не скажет – ребята, зачем вам этот национализм, нам уже хорошо быть либералами. Это первый вариант, он тяжелый, но он возможный.

Второй вариант – это возвращение к рафинированному национализму, отрицание всего англо-саксонского политического дискусрса, когда есть разделение на левых, правых. Отрицание таких вещей как общее избирательное право.

Если мы пойдем таким сложным путем, нам надо быть готовыми, что нас будут ещё больше обвинять в том, что мы фашисты и, собственно говоря, этот путь тернистый, но он позволит показать, кто есть настоящим националистом, кто – приспособленцем. И в перспективе, учитывая, что мы сейчас пребываем в эпохе, которая в общем, геополитически, вся эта западная система разваливается, открывается окно возможностей, то, собственно говоря, этот путь может нам дать результат», – рассудил националист.