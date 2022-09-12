«Даётся довольно большой ценой» – Шмыгаль о наступлении ВСУ

Наступление, которое ведет украинская армия на Харьковском направлении, дается ей «довольно большой ценой», но эти потери нужны, чтобы демонстрировать Западу способность Украины побеждать.

Об этом в ходе проходившего в Киеве форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я убежден, что эти хорошие новости не должны вводить нас в эйфорию и создавать иллюзию, что это победа. Нельзя этого делать. Эти действия, это контрнаступление даётся довольно большой ценой. Самой дорогой ценой. Хлопцы и девчата кладут свои жизни, к сожалению.

Но, по крайней мере, это демонстрирует нашу волю и нашу, главное, возможность победить в этой войне. А это важно для наших партнёров также. Не просто для украинского общества, но это важный месседж нашим партнёрам», – сказал Шмыгаль.