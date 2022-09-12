«Даётся довольно большой ценой» – Шмыгаль о наступлении ВСУ

12.09.2022  01:09 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Украина
Новости Украины

Наступление, которое ведет украинская армия на Харьковском направлении, дается ей «довольно большой ценой», но эти потери нужны, чтобы демонстрировать Западу способность Украины побеждать.

Об этом в ходе проходившего в Киеве форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Я убежден, что эти хорошие новости не должны вводить нас в эйфорию и создавать иллюзию, что это победа. Нельзя этого делать. Эти действия, это контрнаступление даётся довольно большой ценой. Самой дорогой ценой. Хлопцы и девчата кладут свои жизни, к сожалению.

Но, по крайней мере, это демонстрирует нашу волю и нашу, главное, возможность победить в этой войне. А это важно для наших партнёров также. Не просто для украинского общества, но это важный месседж нашим партнёрам», – сказал Шмыгаль.

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