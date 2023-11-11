Дармовые украинцы кончаются: в НАТО обеспокоены возможным вовлечением западных армий

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западу и Киеву пора признать полный провал наступления ВСУ, который может обернуться втягиванием в боевые действия уже натовского контингента и эскалацией конфликта.

Об этом в интервью каналу «HKCM» заявил экс-начальник военного комитета НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

В студии попросили прокомментировать озвученную Владимиром Зеленским цель бандеровцев – вернуть под киевский контроль границы образца 1991 года.

«На самом деле, никто, кто хоть что-то понимает в этом вопросе, не считает это реалистичным. ВСУ находятся в чрезвычайно критическом состоянии. Наступление провалилось, надо сказать это совершенно ясно. Но возникает другой риск. Вообще, у России два логистических преимущества. Первое – это крымский логистический узел. Второе – это способность атаковать на большие расстояния, до трёх тысяч километров. Атаковать Украину крылатыми ракетами, беспилотниками. Хотя Украина сейчас способна с помощью западных систем ПВО отразить эти атаки, но она просто не в состоянии уничтожить пусковые установки», – сказал Куят.

Он подчеркнул, что у Киева вскоре не останется выбора, кроме как требовать от западных «партнёров» начать посылать в бой натовских солдат.

«И сейчас начинается новый этап войны, в котором это наступление не увенчалось успехом. Война переходит на новый уровень эскалации, и у меня сложилось впечатление, что Украина вот-вот попросит, чтобы вслед за западными системами вооружения пришли западные солдаты. Потому что системы вооружения не могут компенсировать людские потери ВСУ, это заблуждения непрофессионалов, которые всё время говорят о вооружении, но всё время забывают, что сотни тысяч украинских солдат пали, или были так тяжело ранены, что их больше нельзя использовать», – подытожил генерал.