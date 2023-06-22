Даже частичное ограничение помощи США будет болезненным для Украины

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Украине нужны гарантии от обеих ключевых партий США, что Штаты не будут ограничивать поддержку Киева.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий live» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, даже частичное ограничение финансирования будет очень болезненным для Украины, которая более чем на половину бюджета зависит от внешних дотаций.

«Помощь свернута не будет, вопрос только в объемах, а это ключевой показатель. Поскольку отсутствие ряда позиций в военной помощи Украине – оно очень болезненно и тяжело для ВСУ сейчас стало. Для меня маркер – будет ли двухпартийная резолюция поддержки Украины, которая будет страховочным моментом на случай прихода президента-республиканца к власти», – сказал эксперт.

«Политическая система США такова, что Конгресс – это не Верховная рада. И от Конгресса очень многое зависит. Если это будет оформлено таким образом, тогда это будет гарантией того, что финансовая, экономическая помощь Украине будет сохранена примерно в тех же объемах. Что это для нас означает – сейчас больше половины бюджета – это внешняя помощь. Даже частичное сворачивание или сокращение, оно приведет к очень болезненным последствиям», – заявил Золотарев.