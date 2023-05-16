Даже иноагенты-нацпредатели пошли в контрнаступление, почуяв нерешительность Москвы

Российские иноагенты стали массово подавать иски в суды о снятии с них этого статуса. Примеру мужа популярной в прошлом веке певицы Аллы Пугачевой Максима Галкина последовали певица Земфира и рок-музыкант Андрей Макаревич, комики Семен Слепаков и Михаил Шац, блогер Илья Варламов, профессор-рептилоид Валерий Соловей и даже журналисты телеканала «Дождь» Анна Монгайт и Андрей Лошак.

Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой уверен, что снятия статуса иноагентом не удастся добиться не только в российских судах, но и за рубежом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Если они надеются, что пусть не в России, то в международных инстанциях докажут ущемление своих прав и свобод, это пожалуйста. Только за последнее время мы глубоко разочарованы в этих ваших международных организациях и плевать хотели на любые решения этих псевдодемократических институтов», – написал Луговой в своем тг-канале.

Его коллега Дмитрий Гусев считает, что иноагентам нужно не в суд идти, а каяться перед народом России.

«Большинство иноагентов успели отказаться не только от Родины, но и от собственной аудитории. На что они надеялись, громко поддерживая Украину на зарубежных концертах или высказываясь против Спецоперации в соцсетях? Считаю, помимо судебных разбирательств каждый из них должен публично извинятся перед россиянами и Россией. Искренне покаяться, и тогда мы, возможно, сможем их принять. Помимо юридических формальностей, можно будет учитывать искренность покаяния каждой бывшей российской «звезды». Я бы еще предложил – обязать каждого из бывших иноагентов внести существенный вклад в финансирование Спецоперации. Например – 50% прибыли с каждого концерта перечислять на нужды Донбасса. Но если они моральной вины за собой не чувствуют, то какой смысл исключать их из списка иноагентов?», – написал он.

Телеведущий Владимир Соловьев неожиданно поддержал иноагентов, обозвав их «ликующей гопотой и сволотой».

«Я их поддерживаю. Я считаю, что они правы, со всех этих сволочей и подонков необходимо снять статус иностранных агентов и судить по статье «Измена Родине»! Они – предатели, а никакие не иноагенты. Они подонки и сволочи, своими деньгами и деяниями поддерживающие укрнацистов и работающие против нашей страны, дискредитирующие нашу армию. Они встали против своей Родины и против народа. И давайте возбуждать против них дела, по которым они должны будут не писать «иноагент», а сидеть, и лучше пожизненно. Ни хрена вам никто не забудет и не простит», – сказал Соловьев в эфире «Вести ФМ».

Политолог Илья Ананьев считает, что сигнал к наступлению на суды иноагентам подал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который расшаркался перед Пугачевой на похоронах модельера Валентина Юдашкина.

«Как понять, что «переборщили» с «иноагентурой» и дать сигнал ничего не понимающим в процессах происходящих с властью «звездам»? Поцеловать руку Примадонне и спросить как дела. И уже через несколько дней летят иски в Минюст от Земфиры, Максима Галкина и Семёна Слепакова с обращениями об отмене статуса «иноагента». Будут ли положительные резолюции на иски звёзд? Что-то подсказывает – да. Все «сигналы» с «башен» поданы», – пишет в ТГ Ананьев.

Адвокат, доцент МГИМО Константин Трапаидзе считает, что статус «иноагента» будет снят не со всех истцов.

«Суд решит. Есть ли возражения, если они резонные, то по кому-нибудь из них будет принято противоположное решение, будет снят статус иноагента. Я вполне это допускаю. Не по всем, конечно. Большинство из них засветились, как минимум, зарубежным финансированием. Иноагентом в нашей стране не становятся из-за желания Минюста, для этого нужны доказательства», – заявил Трапаидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Политолог Константин Калачев верит в успех иноагентов в судах.

«Они зарабатывают своим трудом, в своих интересах, у них есть гражданская позиция. Если кто-то думает, что их роль инфлюенсеров можно аннулировать через «иноагентство», то он сильно ошибается», – написал он.

«Судя по массовой и практически единовременной подаче исков, иноагенты с юристами нашли соответствующие пробелы в законодательстве и формате признания. Не удивлюсь, если это так. Госдума в последнее время славится странными заявлениями и популизмом, при этом о совершенствовании законодательства известно гораздо меньше. Впрочем, снятие статуса весьма негативно скажется на имидже власти», – считает редактор ФедералПресс Андрей Гусий.

Политолог Вадим Шумилин не верит в судебный успех иноагентов, он считает их атаку политической кампанией.

«Иноагенты-знаменитости прекрасно понимают, что для снятия этого клейма нужны не иски в суд, а покаяние и разоружение перед партией. Флешмоб с исками – это демонстрация, призванная показать неправовой характер и антиконституционность иноагентского закона», – написал он. «Акция спланирована, конечно. По справедливости, праву и совести вся эта публика должна была получить дела об измене и оправдании терроризма. Но к ним наши власти отнеслись гуманно, всего лишь в иноагенты записали. А враг гуманизма не ценит и наглеет», – уверен координатор движения «Русский союз» Сергей Григоров.