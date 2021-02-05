Даже под обстрелами ВСУ поддерживали веру в Победу: Донецкой филармонии – 90 лет

05.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Донецкая государственная академическая филармония отметила 90-летие – работа не прекращалась даже в дни ожесточенных боев на подступах к столице ДНР.

«Даже тогда, когда донецкая земля содрогалась от разрывов вражеских снарядов, в филармонии звучала музыка! Вы сеяли в наши души веру в победу и наступление мира. Спасибо за вашу беззаветную службу искусству, добру, красоте!» – обратился к коллективу один из лидеров движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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Глава ДНР Денис Пушилин напомнил, что 2021-й в республике объявлен Годом русской культуры. «Нас ждет множество замечательных концертов по случаю 130-летнего юбилея Сергея Сергеевича Прокофьева, имя которого носит концертный зал столичной филармонии», – говорится в обращении Пушилина.

Напомним, что летом 2014 года, в пору активных военных действий в Донбассе, Донецкая филармония не прекратила свою работу, и была единственным работающим культурным учреждением в городе. За высокий профессионализм и верность в служении искусству в сентябре 2015 года Донецкой филармонии присвоен статус академической.