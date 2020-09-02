Даже прозападный Макей ошарашен двуличностью Евросоюза

02.09.2020, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, имеющий репутацию западника, пожаловался сегодня в Москве на «удивительные метаморфозы», которые происходят с его европейскими партнерами.

Об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще задолго до выборов, когда мы встречались и обсуждали различные перспективы развития ситуации, мы были едины во мнении, что абсолютно любая «улица» отбросит наши отношения на много лет назад. К сожалению, так и произошло. Все сходились тогда во мнении, что нельзя этого допустить. Что любые даже плохие выборы будут способствовать эволюционному движению страны вперед. Но к сожалению, произошло то, что произошло, и сейчас партнеры призывают нас к каким-то мирным, тихим революциям. На самом деле, любая революция приводит к тому, что льется кровь», – сказал Макей.

Он посетовал на то, что «в очередной раз в странах бывшего СССР выборы были использованы внешними и внутренними силами для попытки дестабилизировать социально-политическую и экономическую ситуацию».

«К чему-то мы были готовы, а что-то стало для нас неприятной неожиданностью. На моей памяти это уже пятые выборы, и с такой изощренной рафинированной подготовкой извне соответствующих протестных акций мы никогда не сталкивались. Не все проблемы еще решены, но уже очевидно, что предотвращена попытка реализации агрессивного сценария цветной революции, осуществляемой по самым современным методикам. Мы смогли не допустить остановки производственных процессов, избежать раскола страны», – сказал Макей.

Он поблагодарил Россию за взвешенную позицию и выразил уверенность в том, что союзнические отношения с РФ будут способствовать обретению спокойствия в белорусском обществе.