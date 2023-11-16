Деградация ускоряется: Украина превращается в страну пионеров и пенсионеров – эксперт

Анатолий Лапин.  
16.11.2023 17:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Население Украины критически сокращается, она превращается в страну, где на одного работающего будет приходиться пятеро иждивенцев. В такой ситуации она обречена перебиваться с хлеба на воду и деградировать дальше.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Население Украины критически сокращается, она превращается в страну, где на одного работающего будет приходиться...

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Эксперт при этом подчеркнул, что в то же время, количество дорогих иномарок и богачей не снижается.

«Возможно, богатых стало больше, люксовые машины покупают до сих пор, но, почему-то, украинцев становится все меньше и меньше, граждан Украины. В лучшем случае та же Эмма Любанова, которой можно доверять как демографу, говорит о том, что и 25 миллионов – это в лучшем случае будет.

Понимаете, заводы можно восстановить, можно восстановить разрушенные электростанции, мосты, дороги, а так мы превращаемся в страну пионеров и пенсионеров, где на одного с сошкой будет приходиться минимум пятеро с ложкой. Два пенсионера, два пионера и еще чиновник или полисмен, сбушник. Далеко страна с такой экономикой не уедет, будет перебиваться с хлеба на воду, деградировать дальше», – заключил Золотарев.

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