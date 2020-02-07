День дурака обернется для Украины социальной катастрофой

07.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

В результате медицинской реформы Украины, начатой ещё при гражданке США Ульяне Супрун и не остановленной президентом Владимиром Зеленским, тысячи больных туберкулезом и людей с психическими отклонениями окажутся на улицах без возможности получать необходимое лечение, а иногда и без средств на существование.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«День дурака обернется для Украины очередным шагом на пути к социальной катастрофе. С 1 апреля стартует второй этап медицинской реформы, начатой Ульяной Супрун, за свою губительную политику в сфере здравоохранения получившей прозвище «Доктор смерть».

Изменения подразумевают отказ от гарантированного покрытия расходов на заработную плату медиков и коммунальные услуги медицинских учреждений. Вместо этого врачам будут платить по факту обслуживания пациентов, причем, как отмечают сами специалисты, по ставкам, заниженным в четыре-шесть раз относительно действительной цены таких услуг. Таким образом, чтобы медперсонал смог получать хотя бы минимальную зарплату, руководству больниц придется провести сокращение штата, которое по отдельным учреждениям достигнет 80%. Можно представить, как это отразится на качестве обслуживания и длительности ожидания в очередях», – рассказал Муратов.

И это, по его словам, далеко не самая худшая новость для Украины.

«Следствием реализации второго этапа медреформы станет закрытие туберкулезных и психиатрических диспансеров, поскольку выделенное финансирование попросту не позволит содержать существующие стационары. Другими словами, тысячи больных туберкулезом и людей с психическими отклонениями окажутся на улицах без возможности получать необходимое лечение, а иногда и без средств на существование. Жуткая постапокалиптическая картина получается…» – отметил общественник.

При этом он напомнил, что именно о необходимости существенного пересмотра медицинской реформы заявлял Зеленский в ходе предвыборных дебатов с Порошенко.

«Эти и другие подобные заявления позволили ему занять президентское кресло, удачно использовав надежду украинского народа на изменение губительной политики постмайданной власти. Но сколько марионеток ни меняй, за ними стоят те же кукловоды, а потому поезд под названием «Украина» тем же курсом стремительно мчится к пропасти.

К узаконенному рабству, которое подразумевает новое трудовое законодательство, снижению социальных гарантий, неподъемным ценам на коммунальные услуги, истреблению исторической памяти и культуры добавится новый инструмент геноцида собственного народа – медицинская реформа», – подытожил Муратов.