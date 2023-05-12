«Денацификация – это на век, и даже два» – Баранец

Если такая задача СВО, как демилитаризация – вопрос первоочередной и злободневный, то денацификация предполагает под собой полное переформатирование поражённых нацизмом и фашистским отношением ко всему русскому мозгов украинцев.

Об этом в интервью ИА «Белта» заявил военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если цель демилитаризации вам и мне абсолютно понятна, то вопросы денацификации – это не на 10 дней и даже не на 10 лет, это вопрос, возможно, на век, и даже два. Это колоссальная работа, образно говоря, с мозгами украинского населения. Они же пропитаны ядом нацизма, ведь эти же мозги придётся отстирывать. Для того, чтобы переформатировать сознание украинского народа, для того, чтобы его сделать дружественным по отношению и к России, и к Белоруссии – тем более, здесь же нужно заниматься стиркой мозгов на протяжении длительного времени. Саркома бандеровщины сегодня постигла даже тех, кто у мамы титьку сосёт, потому что там позади висит дядько Бандера и говорят, что это дуже хороший дядько, то наш символ. А для того, чтобы переформатировать сознание, должна быть другая власть, другой президент, другая Конституция, другая система образования, другая идеология, другая литература и т.д. Конечно, мы не будем диктовать украинцам, что там писать, но вырастить дружелюбный народ, лишённый фашистской ненависти ко всему русскому, в том числе белорусскому – это не так просто», – рассказал эксперт.

«Так что денацификация – это дело далёкого будущего. Нам бы сегодня надо всё-таки решить центровую задачу – это демилитаризация. А здесь у нас очень много работы», – заключил Баранец.