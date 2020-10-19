Денег нет. Украина не может дожить до конца года

19.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

В принимаемый на Украине бюджет уже закладывается дефицит в 300 миллиардов гривен, что в дальнейшем будет приводить к новым наслоениям кредитов, выплатить которые Украина не сможет на протяжении нескольких поколений.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил политолог Андрей Кучер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шмыгаль (премьер-министр Украины – ред.) говорил по дыре в бюджете, точнее о дефиците, как он сказал – у нас нет дыры, у нас есть дефицит в 300 млрд. грн., ну так вот, 300 млрд. – это не просто дыра, это, можно сказать, пропасть. И эта пропасть будет увеличиваться. Мы должны понимать, у нас не хватает денег, чтобы дожить этот год до конца. У нас как у страны, у государства. И это значит, что деньги будут перераспределяться из каких-то средств, которые запланированы уже на следующий год.

Дальше, это означает, что в следующем году еще больше будет увеличиваться эта дыра, покрывать ее у нас планируют за счет кредитов. Таким образом, растет наша закредитованность, которую мы не можем выплатить и не сможем, наверное, на протяжении нескольких поколений.

Дальше у нас будет всё больше актуализироваться вопрос земли. Вот, сейчас уже скоро ей можно будет торговать. Не исключено что какая-то часть этой земли будет отдаваться за какие-то долги. В общем, ситуация печальная», – сказал Богатырев.

По словам эксперта, смысла обсуждать проект бюджета нет, потому что он может поменяться еще до первого чтения. А если учесть, что сейчас пройдут местные выборы, то можно смело утверждать, что после них окончательный бюджет изменится вообще до не узнаваемости.

«Там реверансов в сторону социалки станет еще меньше, потому что мы понимаем, что компенсация всех дефицитов идет за счет урезания социальных расходов. У нас всегда так было, здесь мы ничего нового не увидим», – объяснил политолог.