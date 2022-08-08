Деолигархизацию на Украине должна проводить Россия, а не шут Зеленский – эксперты

Россия должна конфисковать украинскую собственность на освобожденных территориях в ответ на конфискацию 900 объектов российской собственности на Украине (по указу президента Владимира Зеленского).

Об этом в своем ТГ-канале написал сенатор РФ Андрей Клишас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей. Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры ) иностранной собственности, в частности украинской в России и на освобождённых территориях Украины. Данный вопрос должен предметно обсуждаться с Правительством осенью», – написал Клишас.

Он также призвал признать «режим Зеленского» террористической организацией.

Экс-советник главы ДНР Александр Казаков считает, что Россия должна системно решать вопросы собственности на освобожденных территориях.

«Понятно, что появятся новые освобожденные территории уже в ближайшее время. И эти вопросы будут все время стоять в повестке дня. Мы же до сих пор не определились с ключевым вопросом: что делать с олигархической собственностью на освобожденных территориях. Что делать со средним бизнесом? Потому что бизнес не существует в безвоздушном пространстве. Он всегда к чему-то привинчен. Либо сам к себе. Тогда он начинает противостоять государству. Либо к государству, хотя бы через налоговую службу.

Вопросы собственности. Вопросы земли. Давайте поставим вопрос ребром: завод «Азовсталь», а он чей? В обозримом будущем мы освобождаем Запорожье. Там находится завод «МоторСич». А он чей? Наше государство ничего об этом не говорит», – сказал Казаков в эфире радиостанции «Вести ФМ».