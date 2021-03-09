«Депортация на три буквы». Дроздов пробивает новое дно

09.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине нужен закон о коллаборационизме, в котором будет прописан запрет канонической православной церкви, отрицание «российской агрессии» и термина «братский народ».

Об этом в эфире 4 телеканала заявил одиозный львовский телеведущий и патологический русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отдельно я хочу сказать про Московский патриархат, потому что этим вообще никто не занимался. Это сепарская структура, пристанище сепаратистов, это структурка ФСБ под вывеской религиозной организации. И пусть никто не обижается – это очевидно. И это их демонстративные, антиукраинские шаги были более чем демонстративными – не только Бужанский не вставал на почтении памяти [боевиков], но и попы из Московского патриархата.

Каждый герой АТО вам скажет, что тот домик, на котором крестик на передовой, якобы церковь Московского патриархата, в том домике сто процентов оружие под вывеской крестика, там точно вражеская пропагандистская литература, там точно сепары с донскими казаками несут свое дежурство и молятся господу богу имени Путина.

Поэтому Московский патриархат, как часть коллаборации под видом религиозной организации тоже, я думаю, должен был бы стать предметом для всего того, что называется закон о коллаборационизме», – заявил Дроздов.

Он также призвал наказывать за отрицание факта «российской агрессии» и название войны на Донбассе гражданской.

«Мне важно, чтобы сам факт отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины преследовался по принципу и аналогии с холокостом. Во всех странах, которые имеют закон о холокосте, прописано, что если ты отрицаешь факт холокоста, ты подвергаешься ответственности. Нельзя отрицать очевидное, нельзя отрицать преступление. Тому, кто отрицает факт вооруженной агрессии России, кто говорит, что это не Россия напала – это гражданская война, кто говорит «Их там нет, это все Америка» – тот коллаборационист и по закону должен таким назваться», – считает телеведущий.

Кроме того, по его мнению, на Украине нужно запретить называть россиян и украинцев братскими народами.

«Выбросить вообще из всего дискурса, из всей коммуникации такое понятие, как один народ. Это преступная, злокачественная фейковая тема, русская, которая заброшена через российскую пропагандистскую машину о так называемом одном народе. Я считаю, что каждая морда, которая себя распахнет и скажет, что украинцы и россияне – один народ, это коллаборационисты, которых нужно не просто посадить, а позднее и депортировать на три буквы», – резюмировал Дроздов.