Депутат Госдумы объявил начало войны за восстановление российского суверенитета

23.11.2020, Москва, Владимир Гладков

В следующем году начнётся решающий этап битвы за за восстановление границ российского государства, установленных в 1945 году.

Об этом в эфире YouTube-канала «БелрусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы планируем достигнуть нашей цели – восстановления свободы и независимости Отечества (в границах 1945 года – прим. ред.) – в следующем году. Этот план не только наш, но и «большого НОДа». Это системный план.

При достижении этой цели на конечном этапе будет резкое обострение сопротивления врага, это очевидно. Соответственно, резко обостряется уличная компонента, идеологическая, СМИ. Во всех этих вещах главное – это идеология.

Те, которые нас поддерживают, в том числе из «большого НОДа», официально эту идеологию заявлять не могут. Если они её заявляют официально – они противоречат действующей Конституции и подлежат увольнению с Госслужбы, и так далее», – сказал депутат.

Также он подчеркнул, что в следующем году «подковёрная» борьба за суверенитет России выльется в открытое противостояние, которое вполне может перерасти в вооруженный конфликт.

«Не всё делается в зале Госдумы. Политическая система так устроена, что в зале только окончание спектакля, когда победитель выходит на бис. А весь спектакль находится «под ковром». Особенно сейчас, в условиях ограничения пандемии, и прочее. И вот под ковром идёт настоящая война. Пока она под ковром. В следующем году она выплеснется на улицы, и выплеснется, а где-то даже, надеюсь только в периферии, и в военное пространство.

То есть американцы заговорят не только языком пятой колонны и Зюганова с Платошкиным, Навальным и остальными, но и заговорят языком пушек и языком военных действий», – резюмировал депутат.

Отметим, что Федоров отличается рядом экстравагантных заявлений. Например, утверждал, что Россия находится в колониальной зависимости от США. Кроме того, уверял, ссылаясь на якобы проведенное КГБ исследование, что последние песни для рок-исполнителя Виктора Цоя писали в ЦРУ.